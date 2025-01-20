Подадуть у розшук? Що загрожує "обмежено придатним", які не пройдуть ВЛК

Нехтування вимог законодавства вважається порушенням правил військового обліку

Військовозобов’язані, який раніше мали статус "обмежено придатний до служби у воєнний час", повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Якщо цього не зробити, статус у мобільному застосунку "Резерв+" залишиться без змін.

Про це повідомляє Міністерство оборони України. Також у Міноборони пояснили, чому потрібно пройти медогляд та які можуть бути наслідки у разі порушення вимог законодавства.

"Якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки – в Резерв+ відобразиться статус "в розшуку"", — зазначається у повідомленні.

Також у Міноборони нагадали, що несвоєчасне проходження ВЛК є порушенням правил військового обліку або законодавства, що регулює оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за таке порушення передбачено штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Нагадуємо, що минулого року статус "обмежено придатний" скасували. Тепер усі громадяни, які раніше мали цей статус, повинні пройти медичну комісію для остаточного визначення придатності до служби. У разі придатності їх можуть направити до тилових підрозділів або на службу в ТЦК та СП, де фізична підготовка не є критичною.

"Зараз закінчується строк проходження обовʼязкової ВЛК. Тобто вже немає обмежено придатних — є придатні до служби в тилових частинах. Тому потрібно зараз добровільно оновити дані, а не чекати, поки військовозобовʼязаного піймають на вулиці. Бо тоді вже будуть інші санкції і одразу нарахують штраф", — підкреслює адвокат Олексій Шалару.

Юрист радить ознайомитися з наказом №402 Верховної Ради України, який містить оновлений перелік хвороб, що визначають придатність до служби. Саме там можна знайти інформацію про те, хто зобов'язаний пройти повторну ВЛК.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати без проходження ВЛК. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560, оновлено правила проходження медогляду для оцінки стану здоров’я перед призовом.