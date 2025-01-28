Чоловіка загиблої в ДТП блогерки Анни Жук взяли під варту - ЗМІ

Чоловік не має права на внесення застави

Суд обрав запобіжний захід для чоловіка загиблої в жахливій дорожньо-транспортній аварії блогерки Анни Жук. Він буде перебувати під вартою строком на 60 діб.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області, передає Новини.LIVE. Володимир Більовський не має права на внесення застави.

Нагадаємо, трагічна аварія сталася 24 січня 2025 року на трасі Київ-Харків-Довжанський поблизу села Засулля Лубенського району. Автомобіль Lexus під керуванням 24-річного чоловіка на високій швидкості здійснював обгін з правого боку по узбіччю та врізався у припарковану вантажівку.

Внаслідок зіткнення 39-річна пасажирка Анна Жук, відома українська блогерка, загинула на місці пригоди. Восьмирічний син блогерки, який також перебував у автомобілі, зазнав травм та був доправлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування разом із водієм Lexus та 41-річним водієм вантажівки.

За попередніми даними слідства, водій Lexus грубо порушив правила дорожнього руху, виконуючи небезпечний маневр обгону по узбіччю дороги. На похороні своєї дружини він з’явився з гіпсом на руці.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що чоловік загиблої Анни Жук вперше прокоментував смерть коханої. Він сказав, що вони скоро зустрінуться.