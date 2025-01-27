Ексголова Броварської РДА, який п'яним збив 4 людей, почув вирок: у мережі обурилися

Постраждалі отримають по 200 доларів

Колишній голова Броварської райдержадміністрації Володимир Майбоженко, який у стані алкогольного сп’яніння збив чотирьох людей на переході, отримав вирок суду. Дехто вважає його надто м’яким.

Так, згідно з рішенням Броварського суду, Майбоженко отримав штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Також його на три роки позбавили права керувати автомобілем.

Автомобіль Volvo, який після ДТП зберігався на штрафмайданчику, йому повернули

Відомий журналіст Андрій Качор уже відреагував на рішення суду. На його думку, вирок, озвучений суддею, надто м’який. А від суворішого покарання Майбоженко нібито врятував його чин.

"ЗЗа напрочуд зухвалий злочин, свідками якого стали сотні людей в центрі міста і яку влада брала "під особистий контроль", Майбоженко не проведе в тюрмі жодного дня. Йому навіть умовного покарання не призначили. На думку судді Тетяни Василенко, ціна життя та здоровʼя чотирьох людей, включно з маленькою дитиною становить 34 тисячі гривень. Тобто по 200 баксів за душу. Ще у посадовця заберуть права на три роки. Це, власне, і все покарання…На думку суду — це суто господарські відносини, які легко вирішуються компенсацією…Зайве казати, що якби щось подібне вчинив простий смертний, а не представник вищої владної касти — він би багато років провів на нарах, це 100%", — вважає він.

Нагадаємо, що 26 квітня у Броварах Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Тестування показало вміст алкоголю у крові водія 2,31 проміле – це у 10 разів більше, ніж дозволено законом. Тоді постраждали чотири особи, серед яких дитина. Після цього інциденту президент України Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської РДА.

У вересні суд звільнив Майбоженка з-під варти. Як пише "Громадське", тоді ж потерпілі стверджували, що за весь час від аварії не отримували від Майбоженка коштів, хоч він і обіцяв відшкодування.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про Володимира Майбоженка.