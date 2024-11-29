Харківський мажор, який влаштував смертельну ДТП, отримав вирок суду

Аварія трапилася три роки тому

Юнака, який у 2021 році у 16-річному віці вчинив смертельну ДТП у Харкові, засудили до 8 років увʼязнення. Також засуджений має сплатити по одному млн гривень обом дітям загиблого водія.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, суд визнав 19-річного громадянина винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть людини та тілесні ушкодження ще трьом потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України). Крім 8 років позбавлення волі його позбавлено права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Зазначається, що прокурори довели, що 26 жовтня 2021 року близько 20:40 у районі перехрестя проспекту Гагаріна (нині — Аерокосмічному) та вулиці Одеської в Харкові 16-річний хлопець за кермом Infinity Q50 їхав на червоний сигнал світлофора. Він налетів на Chevrolet Aveo, 58-річний водій якого, Ігор Носов, загинув на місці.

Після аварії 16-річного водія та трьох пасажирів його авто було доставлено до лікарні з травмами. Там винуватець ДТП надав невірні анкетні дані та неправильну адресу проживання. Крім цього він намагався втекти з лікарні.

Коля Харківський під час суду. Фото: Київ Оперативний

На вирок хлопець очікував під вартою. Він притягався до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень і до ДТП. У липні 2021 року суд визнав його винним в нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки з випробуванням строком на 1 рік.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року близько 20:45 на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда, — потік машин тільки почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti, за кермом якого був 16-річний Коля Харківський. Він протаранив Chevrolet зі сторони водія з такою силою, що автомобілі розлетілися на десятки метрів. Infiniti належав його матері.

Микола Харківський після аварії

Водій Chevrolet загинув на місці, водія Infiniti з пасажирами було госпіталізовано. Зокрема з травмами потрапила до лікарні його 16-річна дівчина Ліза. Інший постраждалий — 20-річний на той момент Михайло Баранов. Його сестра розповідала "Телеграфу", що родина мажора вимагала від Лізи звалювати провину на когось з двох пасажирів Infiniti.

В суді Микола заявив, що "не хотів нічого поганого, щоб таке трапилося". Він визнав провину та додав, що шкодує. Однак він стверджував, що причина ДТП в тому, що в авто нібито відмовили гальма.