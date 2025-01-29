Депутат з батьківщини Зеленського обзавівся квартирою, яка значно дешевша за ринкову ціну

Судячи з декларації, власником житла Тетерін став у листопаді 2024 року

Депутат Центрально-міської районної у місті Кривий Ріг ради Олег Тетерін купив квартиру на 52,7 квадратних метрів за менш ніж 4000 доларів.

Про це йдеться у декларації на сайті Єдиного державного реєстру декларацій НАЗК. Вона була подана Тетеріним 20 січня 2025 року.

У переказі на українську валюту вартість склала 160 000 гривень.

Символічно, що зараз у сусідньому будинку квартири продаються значно дорожче: квартира площею майже на 10 квадратних метрів менша, коштує близько 9 тисяч доларів, а житло через два будинки, але на 10 квадратних метрів більше, продають за 18 000 доларів.

Олег Тетерін є депутатом Центрально-міської районної у місті Кривий Ріг ради низки скликань. Спочатку його було обрано від "Партії Регіонів", потім від політичної партії "Опозиційний блок", а зараз є членом політичної партії "Українська перспектива". У своїх соціальних мережах Тетерін публікував пости із привітаннями "Дня перемоги" 9 травня.

Варто зазначити, що у всіх вищезгаданих політичних партіях був Олександр Вілкул, народний депутат України низки скликань, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2010—2012), віце-прем’єр-міністр України (2012—2014), а з 2022 року — начальник Ради оборони Кривого Рогу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, колишній заступник генерального прокурора Вербицький керує чужим благодійним фондом.