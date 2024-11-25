Тищенко міг незаконно збагатитись на 30 млн гривень – розслідування

Нардеп також вніс невірні відомості у декларації

Національне антикорупційне бюро України розслідує справу за фактом незаконного збагачення народного депутата Миколи Тищенка на суму понад 30 млн гривень.

Про це повідомив у Telegram журналіст-розслідувач Олег Новіков. Йдеться про факт придбання дорогого майна — його придбав пов'язаний з Тищенком колишній директор фірми "Рімід" (компанія-власник ресторану "Велюр") Сергій Вакальчук.

За даними Новікова, Вакальчук отримав квартиру у Києві площею близько 100 квадратних метрів у будинку, де знаходився ресторан "Велюр"; дві земельні ділянки та будинок площею 332 квадратних метри в Козині під Києвом, а також автомобіль Mercerdes-Benz V250 2016 року випуску.

Пізніше Вакальчук отримав майно майже на 9 млн гривень, ринкова вартість якого є набагато вищою. Водночас, аналіз доходів Вакальчука свідчить про те, що він не міг отримати таке майно.

Крім того, слідчі ДБР знайшли у Тищенка та його дружини мобільні телефони, 491 550 доларів та 390 100 євро готівки, а також наручний годинник Audemars Piguet.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Микола Тищенко назвав суддю "кумом" під час нещодавнього засідання суду.