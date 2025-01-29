Депутат с родины Зеленского обзавелся квартирой, которая значительно дешевле рыночной цены

Судя по декларации, владельцем жилья Тетерин стал в ноябре 2024 года

Депутат Центрально-городского районного в городе Кривой Рог совета Олег Тетерин купил квартиру на 52,7 квадратных метров за менее чем 4000 долларов.

Об этом речь идет в декларации на сайте Единого государственного реестра деклараций НАЗК. Она была подана Тетериным 20 января 2025 года.

В переводе на украинскую валюту, стоимость составила 160 000 гривен.

Символично, что сейчас в соседнем доме квартиры продаются значительно дороже: квартира площадью почти на 10 квадратных метров меньше, стоит около 9 тысяч долларов, а жилье через два дома, но на 10 квадратных метров больше, продают за 18 000 долларов.

Олег Тетерин является депутатом Центрально-городского районного в городе Кривой Рог совета ряда созывов. Вначале он был избран от "Партии Регионов", затем от политической партии "Оппозиционный блок", а сейчас является членом политической партии "Украинская перспектива". В своих социальных сетях Тетерин публиковал посты с поздравлениями "Дня победы" 9 мая.

Стоит отметить, что во всех вышеупомянутых политических партиях состоял Александр Вилкул, народный депутат Украины ряда созывов, глава Днепропетровской областной государственной администрации (2010—2012), вице-премьер-министр Украины (2012—2014), а с 2022 года — начальник Совета обороны Кривого Рога.

Как сообщал "Телеграф" ранее, бывший заместитель генерального прокурора Вербицкий руководит чужим благотворительным фондом.