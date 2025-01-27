Суддя з цікавою декларацією: хто ухвалив резонансний вирок ексголові Броварської РДА за жорстку ДТП (фото)

Зарплата судді дозволила їй заробити 1165788 гривень за рік

Суддя Броварського райсуду Тетяна Василенко, яка, на думку деяких українців, винесла надто м’який вирок колишньому голові Броварської райдержадміністрації Володимиру Майбоженку у справі про п’яну ДТП, як виявилося, має неабияке майно. У її розпорядженні кілька приватних будинків, кілька автомобілів, а також чимала заробітна плата.

"Телеграф", посилаючись на дані з декларації Тетяни Василенко, розповідає про її статки. Звітуючи за 2023 рік, суддя вказала, що володіє житловим будинком, площею 110,3 м2, який вона придбала у 2014 році за 226 тисяч гривень. Він, ймовірно, розташований на земельній ділянці, площею 568 м2 за 127 тисяч гривень.

Крім того, у розпорядженні Василенко є ще один будинок, площею 62 м2, який вона придбала у 2021 році за 809 тисяч гривень. Він розташований на земельній ділянці, площею 150 м2, придбаній того ж року за 15 тисяч гривень.

Їздить суддя на KIA SOUL 2016 року випуску, який вона купила у 2021 році за 310 тисяч гривень. А також на CHEVROLET BOLT EV 2021 року випуску, який вона купила вже у лютому 2024 року за 273 284 гривні.

Варто зазначити, що ця ціна істотно нижча за ринкову: у середньому такі CHEVROLET, за даними AUTО.RIA продають приблизно за 15 — 20 тисяч доларів (залежно від стану та комплектації).

Тетяна Василенко вказала, що накопичила 12 тисяч євро заощаджень, а також має 62 тисячі гривень на банківському рахунку.

За позаминулий рік зарплата судді дозволила їй заробити 1 165 788 гривень. Також вона отримує аліменти на двох своїх дітей Данила та Надію (по 10 тисяч гривень "на руки" на дитину та по 23 500 через Виконавчу службу).

Нагадаємо, 26 квітня у Броварах Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Тестування показало вміст алкоголю у крові водія 2,31 проміле – це у 10 разів більше, ніж дозволено законом. Тоді постраждали чотири особи, серед яких дитина.

У результаті Майбоженко отримав штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Також його на три роки позбавили права керувати автомобілем. Крім цього, посадова особа має сплатити 31 432 грн. на судові експертизи та інші судові витрати. Автомобіль Volvo, який після ДТП зберігався на штрафмайданчику, йому повернули. Такий вирок викликав багато запитань у громадськості.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про Володимира Майбоженка.