Вирви та руїни. Як виглядає Часів Яр з висоти, за яке йдуть запеклі бої (фото)

У МВС назвали тих, хто обороняє місто

За Часів Яр, як і за інші міста тривають запеклі бої. Російські війська перетворили його на привид.

Зараз від міста залишилися лише руїни. До війни тут мешкало 13 тисяч людей — звичайне українське місто, де народжувались діти, люди ходили на роботу, працювали підприємства. Міністерство внутрішніх справ у Фейсбук показало свіжі знімки з міста.

"Колись у цьому місті жили близько 13 000 людей. Але після приходу росіян залишилася лише пустка. Батальйон спеціального призначення "Донбас" 18 Слов'янської бригади НГУ героїчно захищають місто, відбиваючи щоденні атаки ворога", — йдеться у повідомленні.

Часів Яр на карті

Фото були зроблені з висоти пташиного польоту. На фото помітні вирви після ударів російської армії.

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Над розбитими будинками здіймається дім. А колись затишні вулиці перетворилися на поле бою.

Часів Яр став ще одним українським містом, яке російська армія перетворила на руїни у своїй загарбницькій війні проти України.

Додамо, офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") повідомив, що у середу, 29 січня, російська армія намагалась штурмувати позиції українських військових у Часовому Ярі. Окупанти також намагались там евакуювати своє озброєння.

"На Краматорському напрямку противник штурмував наші укріплення в Часовому Яру, в районі Білої Гори та Диліївки. Найзапекліші бої відбувалися в місті Часів Яр, по якому окупанти нанесли 215 артобстрілів", — сказано у повідомленні.

Одночасно ворог намагався евакуювати свою бронетехніку, яка була пошкоджена раніше, та поранених. Після нанесення вогневого ураження було знищено дві російські БМП та БРЕМ.

Зазначимо, що зараз Торецьк на Донеччині став черговою мішенню армії РФ. З висоти пташиного польоту відкривається жахлива картина руйнувань: колись квітуче місто перетворилося на випалену землю. Зруйновані будівлі, клуби диму та попіл – все, що залишилося від багатьох вулиць історичного міста, заснованого ще у 1806 році. Відповідні відео показують у соцмережах.