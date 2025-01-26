Як зараз виглядає Покровськ, до якого рвуться росіяни: свіжі фото

Від міста майже не залишилося "живого місця"

Російські війська продовжують наступ в Україні: зокрема вони намагаються вибити Сили оборони на Покровському напрямку. Саме місто Покровськ практично щодня зазнає бомбардувань російської армії.

Фотокореспондент, документаліст Сергій Коровайний опублікував на своїй сторінці у Facebook фото зруйнованого Покровська. На кадрах видно наслідки воєнних дій.

"Тут ми їли. Тут ми спали. Тисячі людей жили тисячі життів. Потім прийшла Росія", — написав журналіст.

Тим часом, за даними OSINT-проекту DeepState, фронт знаходиться за 6 км на південний захід і за 10 км на південний схід від Покровська.

Нагадаємо, російських окупантів помітили у центрі населеного пункту Велика Новосілка. Волонтери проекту DeepState зазначають, що росіяни мають успіх у просуванні східними околицями, а також зайняли невелику частину центральних вулиць населеного пункту.

Також ми повідомляли, що росіяни продовжують активно тиснути на кількох напрямках у Донецькій області. Зокрема, Велика Новосілка вже перебуває в оперативному оточенні російських військ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська захопили населений пункт Времівка на Донбасі.