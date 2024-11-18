Дим і руїни. Від Торецька через бої майже нічого не залишилося (відео)

Місто зруйноване вщент

Російські загарбники продовжують цілеспрямовано знищувати українські міста, перетворюючи їх на руїни. Місто Торецьк на Донеччині стало черговою мішенню армії РФ.

З висоти пташиного польоту відкривається жахлива картина руйнувань: колись квітуче місто перетворилося на випалену землю. Зруйновані будівлі, клуби диму та попіл – все, що залишилося від багатьох вулиць історичного міста, заснованого ще у 1806 році. Відповідні відео показують у соцмережах.

Яка ситуація у Торецьку зараз

Наразі у Торецьку, розташованому за 55 кілометрів від Донецька, точаться запеклі бої. Росіяни намагаються просуватися вперед малими тактичними групами без застосування бронетехніки. Українські захисники продовжують стримувати армію РФ на кожній вулиці міста.

Торецька міська громада, адміністративним центром якої є Торецьк, опинилася в епіцентрі бойових дій. Воно має стратегічне значення для обох сторін на фронті. Місто, що отримало свій статус у 1936 році, розташоване неподалік від залізничної станції Фенольна на лінії Костянтинівка — Ясинувата.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи є загроза оточення Торецька. Росіяни продовжують розширювати зону свого контролю в місті Про це розповів аналітик Deep State Роман Погорілий.