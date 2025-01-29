Воронки и руины. Как выглядит Часов Яр с высоты, за который идут ожесточенные бои (фото)

В МВД назвали тех, кто защищает город

За Часов Яр, как и за другие города продолжаются ожесточенные бои. Российские войска превратили его в призрак.

Сейчас от города остались лишь руины. До войны здесь жило 13 тысяч человек — обычный украинский город, где рождались дети, люди ходили на работу, работали предприятия. Министерство внутренних дел в Фейсбук показало свежие снимки из города.

"Когда-то в этом городе жили около 13 000 человек. Но после прихода россиян осталась только пустота. Батальон специального назначения "Донбасс" 18 Славянской бригады НГУ героически защищают город, отражая ежедневные атаки врага", — говорится в сообщении.

Часов Яр на карте

Фото были сделаны с высоты птичьего полета. На фото заметны воронки после ударов российской армии.

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Над разбитыми домами возвышается дом. А когда-то уютные улицы превратились в поле боя.

Часов Яр стал еще одним украинским городом, который российская армия превратила в руины в своей захватнической войне против Украины.

Добавим, официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") сообщил, что в среду, 29 января, российская армия пыталась штурмовать позиции украинских военных в Часовом Яру. Оккупанты также пытались там эвакуировать свое вооружение.

"На Краматорском направлении противник штурмовал наши укрепления в Часовом Яру, в районе Белой Горы и Дилиевки. Самые ожесточенные бои происходили в городе Часов Яр, по которому оккупанты нанесли 215 артобстрелов", — сказано в сообщении.

Одновременно враг пытался эвакуировать свою бронетехнику, которая была повреждена ранее, и раненых. После нанесения огневого поражения были уничтожены две российские БМП и БРЭМ.

Отметим, что сейчас Торецк в Донецкой области стал очередной мишенью армии РФ. С высоты птичьего полета открывается ужасная картина разрушений: некогда цветущий город превратился в выжженную землю. Разрушенные здания, клубы дыма и пепел — все, что осталось от многих улиц исторического города, основанного еще в 1806 году. Соответствующие видео показывают в соцсетях.