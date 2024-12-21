Будиночки знесли, але церква вціліла: у Карпатах знайшли покинуту резиденцію Ющенка

Мальовниче місце перетворили на будівельний майданчик

У колишнього президента України Віктора Ющенка в Карпатах є резиденція, де він любив відпочивати протягом 2005-2015 років. Але потім територія опинилася у занедбаному стані та виглядала абсолютно непрезентабельно.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де саме знаходиться дача експрезидента і як вона виглядала у 2022 році. Її знімками поділилися львівські дигери, які прикинулися туристами.

Де у Ющенка дача у Карпатах і як виглядає

Ексглава держави Віктор Ющенко володіє територією у селі Татарів на Івано-Франківщині, недалеко від відомого водоспаду Гук. У своїй резиденції він любив відпочивати разом із сім’єю та займався пасікою.

Покинута дача Ющенка, Фото:explorer.lviv.ua

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Але, судячи з фотографій, які були опубліковані в мережі у 2022 році, дача кілька років була занедбаною. Все навколо поросло травою та мохом, мальовниче місце перетворилося на будівельний майданчик.

Як виглядає дача Ющенка у Карпатах, Фото:explorer.lviv.ua

На території чергував охоронець і були встановлені електричні стовпи. На кадрах видно, що дерев’яні будиночки, де колись жив Віктор Андрійович, були зруйновані. Замість них звели масивні конструкції з каменю та бетону. Вуликів не було, але дерев'яна церква вціліла. Потім будівництво з якоїсь причини було зупинено, і все почало гнити та руйнуватися.

У 2022 році резиденція Ющенка була у занедбаному стані, Фото:explorer.lviv.ua

Дерев’яні будиночки на території ділянки знесли, Фото:explorer.lviv.ua

Відомо, що місце, де розташована дача Ющенка, є заповідною територією, але будуватися там дозволяють. Раніше на ділянці знаходився хутір, де жили люди, але від нього залишився лише один старий будинок.

Дача Ющенка розташована біля водоспаду Гук, Фото:explorer.lviv.ua

У якому стані зараз перебуває дача Ющенка – невідомо. Можливо, за два роки щось змінилося, і ділянку почали відновлювати. А ось так резиденція у Татарові виглядала у 2014 році:

"Телеграф" писав раніше, що у Януковича була ще одна дача на Київщині, але її знищила російська армія. У цій загадковій резиденції серед лісу експрезидент любив збирати друзів-олігархів.