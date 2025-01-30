Догреваться обогревателем не получится: сколько электроэнергии покрывает субсидия

Излишне использованную электроэнергию человек оплачивает в полном объеме

Субсидия поможет оплатить коммунальные услуги часть суммы. Но ее рассчитывают не от общей цифры в коммунальных счетах, а от стоимости коммунальных услуг по нормам потребления. Они отличаются по типу предоставляемых услуг, например, при наличии и при отсутствии горячего водоснабжения нормы потребления холодной воды разные.

Что касается электроэнергии, то нормы тоже отличаются. Кроме использования электроэнергии для отопления, на количество доступных кВт-ч будет влиять наличие электроплиты, горячего водоснабжения и т.д.

Нормы потребления электроэнергии

Для отопления

30 кВт-ч на 1 м² отопительной площади (с учетом корректирующего коэффициента) в течение отопительного периода.

В домах без стационарных электроплит

При наличии централизованной поставки холодной воды и отсутствия горячего водоснабжения или газовых водонагревателей:

100 кВт-ч в месяц для семьи с одного человека

Дополнительно 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи

Максимум 220 кВт-ч в месяц.

В домах со стационарными электроплитами

При наличии централизованного горячего водоснабжения:

110 кВт-ч в месяц для семьи с одного человека

Дополнительно 30 кВтч на каждого другого члена семьи

Максимум 230 кВт-ч в месяц.

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения:

130 кВт-ч в месяц для семьи с одного человека

Дополнительно 30 кВтч на каждого другого члена семьи

Максимум 250 кВт-ч в месяц.

Во всех остальных случаях:

70 кВт-ч в месяц для семьи с одного человека

Дополнительно 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи

Максимум 190 кВт-ч в месяц.

Если использовать для дополнительного обогрева в холодные дни масляный отопитель, то счетчик "накрутит" немалые показания. Прибор потребляет в среднем 1,5 – 2,5 кВтч электроэнергии. Если использовать его всего три часа в сутки, получится 135-225 кВт-ч в месяц, что по меньшей мере вдвое превышает норму потребления на одного человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при доходе в 20 тысяч грн семья из трех человек может претендовать на субсидию. Правда, ее размер будет не сильно велик.