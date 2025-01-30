Орел у бойовій атаці: що означає символ легендарної 95-ї бригади (фото, відео)

Бригаді вже 32 роки

Не всі бригади носять імена князів чи героїв минулого. Наприклад — 95-та окрема десантно-штурмова бригада, що відома своєю звитягою. Це військове з’єднання Десантно-штурмових військ ЗСУ, яке дислокується у Житомирі.

"Телеграф" розповість про знаки розрізнення бригади. Їх декілька, адже окрім офіційного шеврона бригади, деякі підрозділи мають свої.

Центральний елемент нарукавного знака бригади — стилізований золотий орел зі срібними лапами та дзьобом у бойовій атаці. Цей символ відваги відображає постійну готовність бригади до виконання бойових завдань, відвагу та те, що десант атакує з неба, а поєднання з кольором щита вказує на її приналежність до Десантно-штурмових військ.

Шеврон 95 ОДШБр

Деякі підрозділи 95 ОДШБр мають свої нарукавні знаки. Серед них — 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України полковника Тараса Сенюка, який має на шевроні орла бригади та міську браму з відкритими ворітьми і трьома вежками — герб Житомира. Також окремий шеврон у 2 десантно-штурмового батальйону 95 ОДШБр.

Шеврон 13 ОДШБ

Шеврон 2 ДШБ

Бойовий шлях 95 ОДШБр

95-та бригада розпочала свій шлях як навчальний центр, але згодом була реорганізована у повноцінну бойову одиницю. У 1990-х і 2000-х роках її військовослужбовці активно брали участь у міжнародних навчаннях та миротворчих місіях під егідою ООН.

Навесні 2014 року бригада стала однією з перших, кого підняли на захист країни від російської агресії. Її підрозділи вели запеклі бої за Слов’янськ і згодом діяли на різних ділянках фронту на сході України. Особливу славу бригада здобула влітку 2014 року, коли здійснила легендарний багатокілометровий рейд у тил противника.

Використання бійцем гранатомету МК-19 - нарукваний шеврон у польорих кольорах

У 2022 році бригада зустріла ворога на Торецькому напрямку, брала участь у важких боях на Харківщині та Донеччині, долучилася до ключових бойових операцій Сил оборони України.

21 листопада 2023 року їй присвоєно почесне найменування "Поліська". З серпня 2024 року бригада продовжує свою бойову місію на Курщині. В грудні 2024 року 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ відзначила своє 32-річчя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є шеврони бригад, де об’єднані одразу кілька міст. Наприклад, на шевроні 45 ОАБр поєднали символіку Запоріжжя та Львова.