Шеврон 40-ї бригади має знак князя, що першим в Україні застосував артилерію в бою (фото, відео)

Гасло бригади "Громом і полум’ям"

Українські військові частини часто носять імена великих князів минулого. 40-а окрема артилерійська бригада має ім’я Великого князя Вітовта.

Цей князь відіграв важливу роль у розвитку українських земель, сприяючи їхньому заселенню та введенню Магдебурзького права в містах. Саме золотий княжеський знак є центральним елементом шеврона 40-ї ОАБр.

Шеврон 40 ОАБр

Також на ньому зображені дві гармати на знак приналежності бригади до артилерійських військ. Це підкреслює також і червоне тло частини шеврона.

Однак князь Вітовт відомий не тільки своїми політичними та військовими надбаннями. Саме з Вітовтом пов’язана перша документально підтверджена згадка про польове застосування артилерії на території сучасної України. Це сталося під час битви на річці Ворскла у 1399 році. Цікавим є й тактичний прийом, який тоді використовували: гармати розташовували під прикриттям возів, звідки й вели вогонь по супротивнику, забезпечуючи захист обслуги від ворожих атак.

Що відомо про 40-у ОАБр імені Великого князя Вітовта

Бригада була створена наказом Міністерства оборони України 6 лютого 2015 року, а офіційною датою її народження вважається 25 травня того ж року. За зразкове виконання завдань і високі показники у бойовій підготовці 23 серпня 2020 року, з нагоди 29-ї річниці незалежності України, бригаді було присвоєно почесне найменування "імені Великого князя Вітовта". 24 вересня 2022 року указом Президента України Володимира Зеленського 40-а окрема артилерійська бригада була відзначена почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

Зв'язківець 40-ї ОАБр з шевроном в в польових кольорах

Місце дислокації бригади знаходиться у місті Первомайськ Миколаївської області. З початком повномасштабного вторгнення Росії бригада брала участь у обороні важливих напрямків на сході України, зокрема Харкова, Ізюма та Куп’янська.

Раніше "Телеграф" розповідав про символіку бригади, що носить ім’я гетьмана Івана Виговського. Він відомий своєю перемогою в Конотопській битві.