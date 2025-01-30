Орел в боевой атаке: что означает символ легендарной 95-й бригады (фото, видео)

Бригаде уже 32 года

Не все бригады носят имена князей или героев прошлого. Например, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, известная своей победой. Это военное соединение Десантно-штурмовых войск ВСУ, дислоцирующееся в Житомире.

"Телеграф" расскажет о знаках различия бригады. Их несколько, ведь кроме официального шеврона бригады, у некоторых подразделений есть свои.

Центральный элемент нарукавного знака бригады – стилизованный золотой орел с серебряными лапами и клювом в боевой атаке. Этот символ отваги отражает постоянную готовность бригады к выполнению боевых задач, отвагу и то, что десант атакует с неба, а сочетание с цветом щита указывает на принадлежность к Десантно-штурмовым войскам.

Шеврон 95 ОДШБр

Некоторые подразделения 95 ОДШБр имеют свои нарукавные знаки. Среди них — 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка, который имеет на шевроне орла бригады и городские ворота с открытыми воротами и тремя башенками — герб Житомира. Также отдельный шеврон у 2 десантно-штурмового батальона 95 ОДШБр.

Шеврон 13 ОДШБ

Шеврон 2 ДШБ

Боевой путь 95 ОДШБр

95 бригада начала свой путь как учебный центр, но впоследствии была реорганизована в полноценную боевую единицу. В 1990-х и 2000-х годах военнослужащие активно участвовали в международных учениях и миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Весной 2014 года бригада стала одной из первых, кто был поднят в защиту страны от российской агрессии. Ее подразделения вели упорные бои за Славянск и впоследствии действовали на разных участках фронта на востоке Украины. Особую славу бригада снискала летом 2014 года, когда совершила легендарный многокилометровый рейд в тыл противника.

Использование бойцом гранатомета МК-19 — нарукованный шеврон в цветах.

В 2022 году бригада встретила врага на Торецком направлении, участвовала в тяжелых боях на Харьковщине и Донбассе, присоединилась к ключевым боевым операциям Сил обороны Украины.

21 ноября 2023 ей присвоено почетное наименование "Полесская". С августа 2024 года бригада продолжает свою боевую миссию в Курщине. В декабре 2024 года 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ отметила свое 32-летие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть шевроны бригад, где объединены сразу несколько городов. Например, на шевроне 45 ОАБр объединили символику Запорожья и Львова.