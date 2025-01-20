Чоловікам, які повернуться з-за кордону, обіцяють відстрочку від мобілізації: за яких умов

Основним обов’язком чоловіків залишається захист України

Україна готова забезпечити своїм громадянам, які перебувають за кордоном, відстрочку від мобілізації. Їм пропонують повернутися на батьківщину та працювати на оборонних підприємствах із можливістю бронювання.

Про це говорив міністр національної єдності України Олексій Чернишов в інтерв’ю "Радіо Свобода". За словами міністра, Україні не вистачає професіоналів у таких секторах, як оборонна промисловість, військово-промисловий комплекс та інші ключові індустрії.

"Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців", — зазначає Чернишов.

Новостворені центри вакансій будуть інформувати громадян про можливості працевлаштування на підприємствах України та стимулювати їх зробити свій професійний вибір.

"Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні", — розповідає міністр.

Він наголосив, що працевлаштування за запропонованим механізмом є добровільним.

"Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець – і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати", — додав Чернишов.

Раніше "Телеграф" писав, чи будуть мобілізовувати студентів після базової загальновійськової підготовки. Депутати наголосили, що чоловіки віком до 25 років не підлягають мобілізації.