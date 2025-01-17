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Заборонити не можна відпустити. Юрист вказав на законодавчу колізію з виїздом чоловіків за кордон

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
dpsu.gov.ua

Прикордонники повинні вказувати, яких саме документів бракує для виїзду

Українське законодавство не забороняє виїзд чоловіків за кордон під час війни. Однак влада поводиться так, наче ми живемо в тоталітарній країні, встановлюючи військовозобов’язаним чоловікам від 18 до 60 років обмеження на виїзд за межі держави.

Про це "Телеграфу" розповів відомий адвокат Ростислав Кравець. Він нагадав, що в демократичній країні дозволено все, що не заборонено.

Більше читайте у публікації: "Немає жодної заборони для виїзду чоловіків за кордон, — адвокат Ростислав Кравець, ч. ІІ".

Юрист каже, що стаття 6 закону про перетин громадянами кордону України перераховує всі випадки заборони виїзду чоловіків 18-60 років за кордон, однак нема жодного, пов'язаного з введенням воєнного стану.

І хоча стаття 8 закону "Про правовий режим воєнного стану" наголошує, що військове командування разом із військовими адміністраціями може "встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян", там теж нема слова "заборонено".

— Слово "заборонено" в постанові не знайдете. Написано "дозволено" (в зазначеній постанові Кабміну представлений перелік категорій осіб, які мають право перетинати кордон під час дії воєнного стану. — Ред.) В демократичній країні дозволено все, що не заборонено. Якщо ми тоталітарна країна, то заборонено все, що не дозволено. Є рішення з цього приводу і Конституційного суду, і міжнародних судів. Де заборона виїзду за кордон? Нема. Ніхто не встановлював, — підкреслює адвокат.

Він пояснив, що українські юристи чекають рішення Європейського суду з прав людини стосовно двох студентів, яким заборонили виїхати за кордон.

— Десь у березні повинні вже отримати висновок. Але ні на що [він не вплине]. Повне ігнорування прав людини і законів, — каже Ростислав Кравець.

За його словами, Верховний Суд нарешті ухвалив рішення, за яким при відмові виїзду за кордон прикордонники мають чітко зазначати: які саме документи не надані, чого бракує і які документи не оформлені належним чином.

Нагадаємо, раніше відомий адвокат пояснив, що не так із оголошенням у розшук по лінії ТЦК.

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#Заборона #Ростислав Кравець #Виїзд за кордон