Заборонити не можна відпустити. Юрист вказав на законодавчу колізію з виїздом чоловіків за кордон

Прикордонники повинні вказувати, яких саме документів бракує для виїзду

Українське законодавство не забороняє виїзд чоловіків за кордон під час війни. Однак влада поводиться так, наче ми живемо в тоталітарній країні, встановлюючи військовозобов’язаним чоловікам від 18 до 60 років обмеження на виїзд за межі держави.

Про це "Телеграфу" розповів відомий адвокат Ростислав Кравець. Він нагадав, що в демократичній країні дозволено все, що не заборонено.

Більше читайте у публікації: "Немає жодної заборони для виїзду чоловіків за кордон, — адвокат Ростислав Кравець, ч. ІІ".

Юрист каже, що стаття 6 закону про перетин громадянами кордону України перераховує всі випадки заборони виїзду чоловіків 18-60 років за кордон, однак нема жодного, пов'язаного з введенням воєнного стану.

І хоча стаття 8 закону "Про правовий режим воєнного стану" наголошує, що військове командування разом із військовими адміністраціями може "встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян", там теж нема слова "заборонено".

— Слово "заборонено" в постанові не знайдете. Написано "дозволено" (в зазначеній постанові Кабміну представлений перелік категорій осіб, які мають право перетинати кордон під час дії воєнного стану. — Ред.) В демократичній країні дозволено все, що не заборонено. Якщо ми тоталітарна країна, то заборонено все, що не дозволено. Є рішення з цього приводу і Конституційного суду, і міжнародних судів. Де заборона виїзду за кордон? Нема. Ніхто не встановлював, — підкреслює адвокат.

Він пояснив, що українські юристи чекають рішення Європейського суду з прав людини стосовно двох студентів, яким заборонили виїхати за кордон.

— Десь у березні повинні вже отримати висновок. Але ні на що [він не вплине]. Повне ігнорування прав людини і законів, — каже Ростислав Кравець.

За його словами, Верховний Суд нарешті ухвалив рішення, за яким при відмові виїзду за кордон прикордонники мають чітко зазначати: які саме документи не надані, чого бракує і які документи не оформлені належним чином.

Нагадаємо, раніше відомий адвокат пояснив, що не так із оголошенням у розшук по лінії ТЦК.