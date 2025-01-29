Прославлений шпіц Умка, корови і не тільки: які ще тварини та домашні улюбленці є у Лукашенка

У президента Білорусі ціла ферма зі свійськими тваринами

У неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися вибори, перемогу в яких знову "намалювали" Олександру Лукашенку. На виборчу дільницю сам кандидат прийшов із домашнім улюбленцем — шпіцем Умкою. Песик встиг осоромитися, справивши малу нужду прямо на дільниці, цей момент потрапив на відео. Проте, Умка – не єдиний домашній улюбленець білоруського президента.

"Телеграф" розповість, що відомо про домашніх улюбленців Лукашенка та тварин, які живуть на його фермі.

Лукашенко та його тварини

Днями в мережі наробив галасу собачка Умка, якого Лукашенко притягнув із собою на виборчу дільницю, і який прямо там і помочилася. Проте, як виявилося, Умка — не єдиний домашній улюбленець білоруського президента. У диктатора ціла ферма тварин та домашні улюбленці.

Так, у 2016 році Лукашенко розповідав про свою ферму, на якій має багато різної живності, і яку він дуже любить.

Ой, у мене всіх дуже багато. Є страуси, індокачки, качки, гусята, кури китайські, кури звичайні, індики — штук десять, кролики — раніше їх було багато, але роздав, залишилося близько 20, я їх не їм. Десять корів, кози, вівці, 7-8 коней. Ще у мене чотири собаки: дві лайки, лабрадор, німецька вівчарка", — розповідав Лукашенко.

Пізніше у 2018 році спікерка Лукашенка Наталія Ейсмонт також розповідала про тварин, які мешкають вдома у Лукашенка. Так, за її словами, у президента три коти, і один із них — рудий і вгодований — уже став публічним, бо любить з’являтися у кадрі, а ось інші ховаються, коли до будинку приходять репортери державного телебачення. Крім того, як зауважила Ейсмонт, у Лукашенка є кілька собак, яких він дуже любить, як і котів.

Щодо шпіца Умки, то він потрапив до Лукашенка випадково і став його фаворитом. Песика подарували не йому, але собака прив’язався саме до президента, тож його віддали під його опіку. З того моменту шпіц Умка не просто живе в будинку Лукашенка, а й буває у нього на роботі та супроводжує його в офіційних та неофіційних візитах.

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