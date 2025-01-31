Похована поряд з рідним домом: як виглядає могила Ванги і чому вона спочиває не на цвинтарі

Пам’ятник Ванге встановили не на могилі, а поруч із нею на території її будинку

Ванга — сліпа болгарська провидиця і цілителька, яка прославилася своїми пророкуваннями і займалася лікуванням людей, які приїжджали до неї з різних куточків світу. Вона померла влітку 1996 року від онкології та була похована біля свого дому в Рупіті у Болгарії.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила Ванги та музейний комплекс біля її будинку в Рупіті, де її й поховано.

Ванга — життя і смерть відомої провидиці

Справжнє ім’я цілительки Ванги — Вангелія Пандева Гуштерова. Вона народилася в місті Струмиця в Північній Македонії 31 січня 1911 року. Деякі джерела також вказують іншу дату народження — 3 жовтня 1911 року. Більшість свого життя Ванга прожила у місті Петричі на стику кордонів трьох країн (Болгарія, Греція, Північна Македонія). А останні двадцять років жила та приймала людей у селі Рупіте.

У 12 років Ванга втратила зір. За однією з версій, це сталося під час урагану, її підняло вітром і відкинуло на кілька десятків метрів. А коли її знайшли за кілька днів, то в її очах був пісок. Незабаром це спричинило повну сліпоту. Ще одна версія говорить про те, що у 12 років Вангу зґвалтували злочинці та пошкодили їй очі, але вона вижила.

Вперше про надприродні здібності Ванги заговорили у 1939 року, коли вона вилікувала себе від важкої форми запалення легень. Потім про її дар цілительства і пророцтв заговорили під час Другої світової війни, коли виявилося, що Ванга може визначити місцезнаходження зниклих на війні людей, якщо були вони живі, або місця їх загибелі та поховання. Серйозною подією, яка додала важливості надприродним здібностям Ванги, стало те, що в квітні 1942 року її відвідав сам цар Болгарії Борис III. За словами послідовників, Ванга була здатна як з великою точністю визначити захворювання людей, так і передбачати їхню подальшу долю. Саме тому до неї приїжджали люди з різних куточків світу.

Усього за 55 років своєї діяльності, починаючи з 1942 року, у Ванги на прийомі побувало понад мільйон відвідувачів. Спочатку вона приймала людей безкоштовно, однак у 1967 році її було оформлено як державну службовицю, її прийоми стали платними, а вона отримувала зарплату в 200 доларів на місяць.

Померла відома провидиця 11 серпня 1996 року у віці 85 років. Відомо, що вона мала рак грудей, проте вона відмовлялася від хірургічного лікування та хіміотерапії. Поховали Вангу не на кладовищі, а у дворі її рідного дому в Рупіте, саме там останні 20 років проживала провидиця. І саме так заповіла сама Ванга.

Могила Ванги дуже скромна — з білою могильною плитою із клумбою посередині і невеликим і невисоким білим хрестом. А ось пам’ятник Ванзі встановили через 100 років від дня її народження у 2011 році. І стоїть він не на самій могилі, а біля неї. Місце, де жила та була похована Ванга зараз є музейним комплексом, який можуть відвідати усі охочі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає пам’ятник Олександру Градському. Могила стояла покинутою, доки діти ділили спадок.