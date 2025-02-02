З проживанням за рахунок компанії: пенсіонерам в Україні пропонують цікаву роботу за 36 тисяч гривень
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Кандидату на цю роботу необхідно мати досвід у монтажі металоконструкцій чи будівельних робіт
У Львові відкрито вакансію зварювальника металоконструкцій до компанії "Asgard Company", на яку готові взяти як студентів, так і пенсіонерів. При цьому проживання надаватиметься за рахунок компанії.
Інформація про це була опублікована на популярному українському сайті з пошуку роботи. Автор оголошення зазначив, що зарплата на місяць складатиме 36 тисяч гривень.
Роботодавець окреслив основні вимоги до кандидата:
- досвід у монтажі металоконструкцій чи будівельних робіт.
- знання способів зварювання, монтажу та кріплення конструкцій.
- вміння користуватися зварювальним обладнанням та інструментами.
- фізична витривалість, організованість, бажання вчитися.
Що входитиме в обов’язки
- Бажано: досвід роботи із кресленнями.
- Монтаж і кріплення металоконструкцій згідно з кресленнями.
- Підготовка робочого місця.
- Контролює якість виконаних робіт.
- Дотримання техніки безпеки.
При цьому працівнику пропонують графік роботи з 08:00 до 18:00, навчання та проживання за рахунок компанії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонерам пропонують цікаву вакансію за 20 тисяч гривень на місяць.