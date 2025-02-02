З проживанням за рахунок компанії: пенсіонерам в Україні пропонують цікаву роботу за 36 тисяч гривень

Кандидату на цю роботу необхідно мати досвід у монтажі металоконструкцій чи будівельних робіт

У Львові відкрито вакансію зварювальника металоконструкцій до компанії "Asgard Company", на яку готові взяти як студентів, так і пенсіонерів. При цьому проживання надаватиметься за рахунок компанії.

Інформація про це була опублікована на популярному українському сайті з пошуку роботи. Автор оголошення зазначив, що зарплата на місяць складатиме 36 тисяч гривень.

Роботодавець окреслив основні вимоги до кандидата:

досвід у монтажі металоконструкцій чи будівельних робіт.

знання способів зварювання, монтажу та кріплення конструкцій.

вміння користуватися зварювальним обладнанням та інструментами.

фізична витривалість, організованість, бажання вчитися.

Що входитиме в обов’язки

Бажано: досвід роботи із кресленнями.

Монтаж і кріплення металоконструкцій згідно з кресленнями.

Підготовка робочого місця.

Контролює якість виконаних робіт.

Дотримання техніки безпеки.

При цьому працівнику пропонують графік роботи з 08:00 до 18:00, навчання та проживання за рахунок компанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонерам пропонують цікаву вакансію за 20 тисяч гривень на місяць.