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З проживанням за рахунок компанії: пенсіонерам в Україні пропонують цікаву роботу за 36 тисяч гривень

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Пенсіонерам в Україні пропонують цікаву роботу Новина оновлена 02 лютого 2025, 11:19
Пенсіонерам в Україні пропонують цікаву роботу. Фото Колаж "Телеграфу"

Кандидату на цю роботу необхідно мати досвід у монтажі металоконструкцій чи будівельних робіт

У Львові відкрито вакансію зварювальника металоконструкцій до компанії "Asgard Company", на яку готові взяти як студентів, так і пенсіонерів. При цьому проживання надаватиметься за рахунок компанії.

Інформація про це була опублікована на популярному українському сайті з пошуку роботи. Автор оголошення зазначив, що зарплата на місяць складатиме 36 тисяч гривень.

Роботодавець окреслив основні вимоги до кандидата:

  • досвід у монтажі металоконструкцій чи будівельних робіт.
  • знання способів зварювання, монтажу та кріплення конструкцій.
  • вміння користуватися зварювальним обладнанням та інструментами.
  • фізична витривалість, організованість, бажання вчитися.

Що входитиме в обов’язки

  • Бажано: досвід роботи із кресленнями.
  • Монтаж і кріплення металоконструкцій згідно з кресленнями.
  • Підготовка робочого місця.
  • Контролює якість виконаних робіт.
  • Дотримання техніки безпеки.

При цьому працівнику пропонують графік роботи з 08:00 до 18:00, навчання та проживання за рахунок компанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонерам пропонують цікаву вакансію за 20 тисяч гривень на місяць.

Теги:
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