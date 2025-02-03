Повербанк не знадобиться? ТОП-5 смартфонів із гарною батареєю до 5 тисяч грн

Деякі з них можуть тримати довго заряд

В умовах частих відключень світла та активного користування смартфонами, тривалий час роботи від батареї став критично важливим. А також важливо мати не просто хороший телефон, але й дешевий.

"Телеграф" зібрав найкращі бюджетні моделі з потужними акумуляторами. А також назвав їх ціну.

Усі представлені моделі оснащені акумуляторами на 5000 мАг, що забезпечує до 2 днів активної роботи. При цьому смартфони мають достатньо пам'яті для комфортного користування та прийнятну продуктивність для повсякденних завдань.

Зверніть увагу, що ціни вказані станом на лютий 2024 року та можуть змінюватися залежно від магазину та регіону

Samsung Galaxy A05 (4/64 ГБ) — 4199 грн

Батарея: 5000 мАг;

Дисплей: 6.7" PLS LCD, HD+;

Процесор: MediaTek Helio G85;

Основна камера: 50 МП;

Ціна 4199 грн.

Samsung Galaxy A05 (4/64 ГБ)

Xiaomi Redmi A2 (3/64 ГБ) — 3399 грн

Батарея: 5000 мАг;

Екран: 6.52" HD+;

Процесор: MediaTek Helio G36;

Основна камера: 8 МП;

Ціна 3399 грн.

Xiaomi Redmi A2 (3/64 ГБ)

Xiaomi Redmi 14C (4/128 ГБ) — 4999 грн

Батарея: 5000 мАг;

Дисплей: 6.74" HD+;

Процесор: MediaTek Helio G85;

Основна камера: 50 МП;

Ціна 4999 грн.

Xiaomi Redmi 14C (4/128 ГБ)

Nubia V60 Design (6/256 ГБ) — 4999 грн

Батарея: 5000 мАг;

Екран: 6.56" HD+;

Процесор: Unisoc T606;

Подвійна камера: 13 МП + 2 МП;

Ціна 4999 грн.

Nubia V60 Design (6/256 ГБ)

Realme Note 50 (4/128 ГБ)

Батарея: 5000 мАг;

Дисплей: 6.74" HD+;

Процесор: Unisoc T612;

Основна камера: 13 МП;

Ціна: від 4499 грн.

Realme Note 50 (4/128 ГБ)

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