Повербанк не понадобится? ТОП-5 смартфонов с хорошей батареей до 5 тысяч грн

Некоторые из них могут держать долго заряд

В условиях частых отключений света и активного использования смартфонов, длительное время работы от батареи стало критически важным. А также важно иметь не просто хороший телефон, но и дешевый.

"Телеграф" собрал самые лучшие бюджетные модели с мощными аккумуляторами. А также назвал их цену.

Все представленные модели оснащены аккумуляторами на 5000 мАч, что обеспечивает до 2 дней активной работы. При этом смартфоны имеют достаточно памяти для комфортного использования и приемлемую производительность для повседневных задач.

Обратите внимание, что цены указаны на февраль 2024 года и могут изменяться в зависимости от магазина и региона.

Samsung Galaxy A05 (4/64 ГБ) — 4199 грн

Батарея: 5000 мАч;

Дисплей: 6.7" PLS LCD, HD+;

Процессор: MediaTek Helio G85;

Основная камера: 50 МП;

Цена 4199 грн.

Samsung Galaxy A05 (4/64 ГБ)

Xiaomi Redmi A2 (3/64 ГБ) — 3399 грн

Батарея: 5000 мАч;

Экран: 6.52" HD+;

Процессор: MediaTek Helio G36;

Основная камера: 8 МП;

Цена 3399 грн.

Xiaomi Redmi A2 (3/64 ГБ)

Xiaomi Redmi 14C (4/128 ГБ) — 4999 грн

Батарея: 5000 мАч;

Дисплей: 6.74" HD+;

Процессор: MediaTek Helio G85;

Основная камера: 50 МП;

Цена 4999 грн.

Xiaomi Redmi 14C (4/128 ГБ)

Nubia V60 Design (6/256 ГБ) — 4999 грн

Батарея: 5000 мАч;

Экран: 6.56" HD+;

Процессор: Unisoc T606;

Двойная камера: 13 МП+2 МП;

Цена 4999 грн.

Nubia V60 Design (6/256 ГБ)

Realme Note 50 (4/128 ГБ)

Батарея: 5000 мАч;

Дисплей: 6.74" HD+;

Процессор: Unisoc T612;

Основная камера: 13 МП;

Цена 4499 грн.

Realme Note 50 (4/128 ГБ)

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