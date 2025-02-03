Повербанк не понадобится? ТОП-5 смартфонов с хорошей батареей до 5 тысяч грн
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Некоторые из них могут держать долго заряд
В условиях частых отключений света и активного использования смартфонов, длительное время работы от батареи стало критически важным. А также важно иметь не просто хороший телефон, но и дешевый.
"Телеграф" собрал самые лучшие бюджетные модели с мощными аккумуляторами. А также назвал их цену.
Все представленные модели оснащены аккумуляторами на 5000 мАч, что обеспечивает до 2 дней активной работы. При этом смартфоны имеют достаточно памяти для комфортного использования и приемлемую производительность для повседневных задач.
Обратите внимание, что цены указаны на февраль 2024 года и могут изменяться в зависимости от магазина и региона.
Samsung Galaxy A05 (4/64 ГБ) — 4199 грн
- Батарея: 5000 мАч;
- Дисплей: 6.7" PLS LCD, HD+;
- Процессор: MediaTek Helio G85;
- Основная камера: 50 МП;
- Цена 4199 грн.
Xiaomi Redmi A2 (3/64 ГБ) — 3399 грн
- Батарея: 5000 мАч;
- Экран: 6.52" HD+;
- Процессор: MediaTek Helio G36;
- Основная камера: 8 МП;
- Цена 3399 грн.
Xiaomi Redmi 14C (4/128 ГБ) — 4999 грн
- Батарея: 5000 мАч;
- Дисплей: 6.74" HD+;
- Процессор: MediaTek Helio G85;
- Основная камера: 50 МП;
- Цена 4999 грн.
Nubia V60 Design (6/256 ГБ) — 4999 грн
- Батарея: 5000 мАч;
- Экран: 6.56" HD+;
- Процессор: Unisoc T606;
- Двойная камера: 13 МП+2 МП;
- Цена 4999 грн.
Realme Note 50 (4/128 ГБ)
- Батарея: 5000 мАч;
- Дисплей: 6.74" HD+;
- Процессор: Unisoc T612;
- Основная камера: 13 МП;
- Цена 4499 грн.
Ранее "Телеграф" писал о ТОП-5 бюджетных смартфонах до 7 тысяч, с которыми вы забудете о павербанках.