Постачання рідкісноземельних металів у США: Зеленський відповів на слова Трампа

Видобуток РЗМ є одним із пунктів "Плану перемоги"

Україна відкрита до співпраці з партнерами, які зацікавлені у розробці покладів рідкісноземельних металів. У тому числі це стосується й США.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає "РБК-Україна". За його словами, тема видобутку ресурсів західними компаніями в Україні є одним із пунктів у "Плані перемоги".

"Ми відкриті до того, що все це (поклади корисних копалин — ред.) може бути розроблене з нашими партнерами, які й допомагають захистити нашу землю і штовхають ворога назад. Своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами", — сказав він.

За його словами, він обговорював цю тему із президентом США Дональдом Трампом у вересні минулого року. При цьому він наголосив, що якщо ці поклади опиняться під контролем росіян, то на окуповані території зайдуть компанії інших країн, наприклад, з Ірану чи КНДР.

Як повідомлялося раніше, Трамп 3 лютого повідомив, що зацікавлений у постачанні рідкісноземельних металів з України до США в обмін на продовження надання допомоги. Оскільки 60% ринку цих металів контролюється Китаєм, то США може бути проблемно отримувати цю сировину через черговий виток торгової війни.

На території України знаходиться близько 5% усіх світових запасів "критичної сировини", що включає рідкісноземельні метали, а також літій, титан та деякі інші метали. Загальний їхній запас може оцінюватися в 12 трильйонів доларів. Втім, більшість покладів не розроблена і навіть не розвідана.