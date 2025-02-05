Ці українські прислів’я про кохання вас здивують: так про почуття говорили ще наші пращури

Любов на вазі не зважиш

Українська мова багата на приказки та прислів’я, які передають народну мудрість. Особливо багато висловів стосується кохання – почуття, яке споконвіку надихало людей. Деякі з цих фраз і сьогодні використовуються в побуті, але є й ті, про які ви, можливо, чуєте вперше.

"Телеграф" зібрав декілька приказок та прислів’їв про кохання, які збереглися з давнини. Вони були опубліковані на Instagram-сторінці "ukrainian_vintage_embroidery".

Серед цих висловів є такі, які наголошувати на своєчасності почуттів, або ж на тому, що в парі все дається легше:

Їж із голоду, а люби змолоду;

Одна квітка не робить вінка;

Один дуб у полі – не ліс;

Любов на вазі не зважиш;

Як дбаєш, так і маєш;

Краще в матері на соломі, ніж із немилим на перині;

Два серця розуміються краще, ніж дві голови;

Невесело у світі жити, як нема кого любити;

Що в серці робиться, то на лиці не втаїться;

Очі без душі сліпі, вуха без серця глухі;

Кожна птиця знайде свого Гриця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якими прислів’ями та приказками українці користувалися, коли говорили про брехунів.