Ці українські прислів’я про кохання вас здивують: так про почуття говорили ще наші пращури
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Любов на вазі не зважиш
Українська мова багата на приказки та прислів’я, які передають народну мудрість. Особливо багато висловів стосується кохання – почуття, яке споконвіку надихало людей. Деякі з цих фраз і сьогодні використовуються в побуті, але є й ті, про які ви, можливо, чуєте вперше.
"Телеграф" зібрав декілька приказок та прислів’їв про кохання, які збереглися з давнини. Вони були опубліковані на Instagram-сторінці "ukrainian_vintage_embroidery".
Серед цих висловів є такі, які наголошувати на своєчасності почуттів, або ж на тому, що в парі все дається легше:
- Їж із голоду, а люби змолоду;
- Одна квітка не робить вінка;
- Один дуб у полі – не ліс;
- Любов на вазі не зважиш;
- Як дбаєш, так і маєш;
- Краще в матері на соломі, ніж із немилим на перині;
- Два серця розуміються краще, ніж дві голови;
- Невесело у світі жити, як нема кого любити;
- Що в серці робиться, то на лиці не втаїться;
- Очі без душі сліпі, вуха без серця глухі;
- Кожна птиця знайде свого Гриця.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якими прислів’ями та приказками українці користувалися, коли говорили про брехунів.