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Ці українські прислів’я про кохання вас здивують: так про почуття говорили ще наші пращури

Автор
Женя Хамстер
Дата публікації
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Автор
Згенеровано ШІ ("Телеграф") Новина оновлена 04 лютого 2025, 21:36

Любов на вазі не зважиш

Українська мова багата на приказки та прислів’я, які передають народну мудрість. Особливо багато висловів стосується кохання – почуття, яке споконвіку надихало людей. Деякі з цих фраз і сьогодні використовуються в побуті, але є й ті, про які ви, можливо, чуєте вперше.

"Телеграф" зібрав декілька приказок та прислів’їв про кохання, які збереглися з давнини. Вони були опубліковані на Instagram-сторінці "ukrainian_vintage_embroidery".

Серед цих висловів є такі, які наголошувати на своєчасності почуттів, або ж на тому, що в парі все дається легше:

  • Їж із голоду, а люби змолоду;
  • Одна квітка не робить вінка;
  • Один дуб у полі – не ліс;
  • Любов на вазі не зважиш;
  • Як дбаєш, так і маєш;
  • Краще в матері на соломі, ніж із немилим на перині;
  • Два серця розуміються краще, ніж дві голови;
  • Невесело у світі жити, як нема кого любити;
  • Що в серці робиться, то на лиці не втаїться;
  • Очі без душі сліпі, вуха без серця глухі;
  • Кожна птиця знайде свого Гриця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якими прислів’ями та приказками українці користувалися, коли говорили про брехунів.

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#Українська мова #приказки