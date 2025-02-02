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Не "Ілля" і не "Іллю": як правильно звертатися українською до людини з таким ім’ям

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як в українській мові звертатися до Іллі Новина оновлена 02 лютого 2025, 15:48
Як в українській мові звертатися до Іллі. Фото Колаж "Телеграфу"

Потрібно запам’ятати, як правильно схиляється це ім’я в українській мові

Українською мовою деякі імена часто схиляють неправильно. Наприклад, звертаючись до Іллі може виникнути питання, як звучатиме вірно: "Ілля","Ілле", або може бути "Ілля".

"Телеграф" розповідає, як правильно звернутися українською до людини, яка є носієм цього імені.

Зазначимо, що слід говорити "Ілле", а не "Іллю". За чинним правописом, закінчення кличного відмінка "е". Вірним варіантом буде "Іллі".

Як правильно відмінювати ім’я "Ілля"

Українське ім’я "Ілля" – чоловічого роду, має закінчення -а(-я) у називному відмінку, однини і належить до м’якої групи. Виходячи з цього, його потрібно схиляти, як іменник І форми відмінювання, пише OBOZ.UA.

  • Родовий/давальний/місцевий – "Іллі"
  • Приклад: "Передайте це, будь ласка, Іллі";
  • Знахідний – "Іллю"
  • Приклад: " Я піду покличу Іллю".
  • Творчий – "Іллею"
  • Приклад: "Ми були там разом із Іллею".
  • "Кличний — "Ілле"
  • Приклад: "Ілле, підійди до мене якнайшвидше".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно писати по батькові, на ім'я Євген. Існують специфічні форми, які необхідно використовувати правильно, залежно від ситуації.

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#Українська мова #Правила #Імена