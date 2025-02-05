Эти украинские пословицы о любви вас удивят: так о чувствах говорили еще наши предки

Любов на вазі не зважиш

Украинский язык богат поговорками и пословицами, которые передают народную мудрость. Особенно много высказываний касается любви – чувства, которое испокон веков вдохновляло людей. Некоторые из этих фраз и сегодня используются в обиходе, но есть и те, о которых вы, возможно, слышите впервые.

"Телеграф" собрал несколько поговорок и пословиц о сохранившихся с древности любви. Они были опубликованы на Instagram-странице "ukrainian_vintage_embroidery".

Среди этих выражений есть такие, которые подчеркивать своевременность чувств, или то, что в паре все дается легче:

Їж із голоду, а люби змолоду;

Одна квітка не робить вінка;

Один дуб у полі – не ліс;

Любов на вазі не зважиш;

Як дбаєш, так і маєш;

Краще в матері на соломі, ніж із немилим на перині;

Два серця розуміються краще, ніж дві голови;

Невесело у світі жити, як нема кого любити;

Що в серці робиться, то на лиці не втаїться;

Очі без душі сліпі, вуха без серця глухі;

Кожна птиця знайде свого Гриця.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какими пословицами и поговорками украинцы пользовались, когда говорили о лжецах.