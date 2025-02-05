Эти украинские пословицы о любви вас удивят: так о чувствах говорили еще наши предки
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Любов на вазі не зважиш
Украинский язык богат поговорками и пословицами, которые передают народную мудрость. Особенно много высказываний касается любви – чувства, которое испокон веков вдохновляло людей. Некоторые из этих фраз и сегодня используются в обиходе, но есть и те, о которых вы, возможно, слышите впервые.
"Телеграф" собрал несколько поговорок и пословиц о сохранившихся с древности любви. Они были опубликованы на Instagram-странице "ukrainian_vintage_embroidery".
Среди этих выражений есть такие, которые подчеркивать своевременность чувств, или то, что в паре все дается легче:
- Їж із голоду, а люби змолоду;
- Одна квітка не робить вінка;
- Один дуб у полі – не ліс;
- Любов на вазі не зважиш;
- Як дбаєш, так і маєш;
- Краще в матері на соломі, ніж із немилим на перині;
- Два серця розуміються краще, ніж дві голови;
- Невесело у світі жити, як нема кого любити;
- Що в серці робиться, то на лиці не втаїться;
- Очі без душі сліпі, вуха без серця глухі;
- Кожна птиця знайде свого Гриця.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какими пословицами и поговорками украинцы пользовались, когда говорили о лжецах.