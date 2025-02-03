Почуття без взаємності: ким був чоловік, який став першим коханням Лесі Українки

Попри те, що почуття залишились невзаємними, їхня спільна робота над перекладами поезії Гейне створили міцний емоційний зв'язок, який зберігся на все життя

У житті Лесі Українки перше кохання зіграло важливу роль у формуванні її особистості та творчості. Її романтичні почуття до Максима Славінського, старшого за неї на три роки, виникли ще в юності. Вони познайомилися у 1886 році, коли Лесі було лише 15 років, а Максиму — 18. Хлопець був товаришем її старшого брата Михайла.

Леся, яка з дитинства була обдарованою поетесою, одразу зацікавилася молодим чоловіком. Її захоплення стало очевидним, але Максим не відповів взаємністю. Вони почали спілкуватися у рамках літературної діяльності, перекладаючи поезію Генріха Гейне.

Перші почуття та їх розвиток

Спочатку Максим не відповідав на почуття Лесі, але з часом їхня дружба переросла в щось більше під час спільної роботи над перекладами. У 1892 році Леся присвятила йому вірш "Сон літньої ночі", що свідчить про глибокий емоційний зв'язок між ними. Проте, попри цю близькість, їхні стосунки так і не стали романтичними. Причини цього залишаються невідомими: можливо, це була незрілість почуттів або ж особливості характеру обох молодих людей.

Причини нерозділеного кохання

Чому ж Максим не відповів на почуття Лесі? Однією з причин могла бути його обережність щодо її здоров'я. Леся страждала на туберкульоз, і це могло викликати у Максима певні упередження. Також варто зазначити, що Леся була сильною й незалежною жінкою, яка прагнула до самостійності та не завжди відповідала традиційним уявленням про жіночу роль того часу. Можливо, саме це й лякало Максима.

Життєвий шлях Максима Славінського.

Після розставання з Лесею Максим Славінський продовжив свою кар'єру в Україні. Він став активним учасником політичного життя під час Української Народної Республіки. Його діяльність була пов'язана з культурними та освітніми ініціативами. Проте після приходу більшовиків йому довелося покинути країну і знайти притулок у Празі.

У 1945 році Максим був заарештований радянськими спецслужбами під час повернення до України. Його чекав жахливий кінець — він загинув після тортур у Лук'янівській в'язниці Києва. Це стало трагічною сторінкою в історії української інтелігенції.

Попри те що їхнє кохання не переросло в романтичні стосунки, Леся і Максим залишилися друзями на все життя. Вони підтримували один одного у важкі часи, обмінювалися листами та думками про літературу і життя. Ця історія кохання залишила глибокий слід у поезії Лесі Українки та її спогадах, підкреслюючи складність людських відносин та емоцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що голос Лесі Українки зберігся на єдиному записі. Запис в той час здійснювався за допомогою фонографа — механічного пристрою, винайденого Едісоном.