Чому Залужний так часто буває у Києві: Маркарова пояснила, що він тут робить

Посол пояснила, чому колишнього головнокомандувача ЗСУ часто бачать на батьківщині

У середу, 5 лютого, в Україну прибув глава МЗС Великобританії Девід Леммі, а зустрів його у Києві посол Валерій Залужний. У мережі тим часом звернули увагу, що ексголовком часто відвідує рідну країну, хоча цьому є пояснення.

Зокрема журналіст, екснардеп Ігор Мірошниченко зазначив, що жоден посол "не був настільки близьким до України під час роботи за кордоном". Проте з’ясувати ситуацію поспішила посол України в США Оксана Маркарова.

"Хтось може мені пояснити, нахіба посол України у Великій Британії Валерій Залужний щоразу високопосадових британських гостей, які прибувають до України, особисто зустрічає у Києві? В нього в Британії немає інших справ?", — запитав Мірошниченко.

У коментарях до запису Маркарова зазначила, що присутність посла на зустрічі найвищих представників іншої країни є протокольним зобов’язанням. Це, за її словами, не лише є виявом поваги, а й допомагає простіше координувати позиції країн, оскільки посол може особисто чути те, що було обговорено на дипломатичних зустрічах.

Як повідомлялося раніше, Залужний був в Україні не лише 5 лютого, а й 16 січня, коли до Києва приїжджав прем’єр Британії Кір Стармер.