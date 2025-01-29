Вибори президента будуть "змаганням звинувачень". Чому в рейтингах вже є Залужний та Буданов

Виборчий процес може розпочатися лише після припинення воєнного стану

У майбутніх виборах президента України деструктиву буде більше, ніж конструктиву. Те, що вже зараз у різних рейтингах щодо цього з'являються фігури ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного та начальника ГУР Кирила Буданова, може не вказувати на жодні ухвалені рішення

Як пояснив політолог Олег Саакян в ефірі програми "Зараз!" на YouTube-каналі Telegraf UA, якщо це рейтинги опонентів, Залужного та Буданова можуть включати в них, щоб протиставити та викликати напруження всередині владної команди. Проте, додав, він, виміряється рейтинг будь-кого, хто має національну впізнаваність, щоб не отримати "сюрпризу" під час виборів.

Представники військової еліти зараз в Україні на слуху та мають певний рівень довіри. Водночас, каже Саакян, важливо розуміти, що рейтинг довіри до людини в статусі під час війни, її рейтинг поза воєнним статусом та рейтинг в статусі кандидата — це різні рейтинги.

"Зеленський верховний командувач, президент воєнного часу Зеленський і Зеленський кандидат в президенти — це три різних рейтинги", — зазначив Саакян.

Те саме стосується й Залужного, каже він. Залужний як колишній головком, Залужний як посол України у Британії та Залужний як кандидат у президенти, також матиме три різні оцінки суспільства та рейтинги.

"Єдине, що можу сказати ствердно що в ньому (порядку денному майбутніх виборів, — ред.) буде деструктивна сторона привалювати над конструктивною. Це не буде змагання ідей, це буде змагання звинувачень", — резюмував політолог.

Раніше "Телеграф" звернувся до Залужного з проханням прокоментувати, чи має він політичні плани. Він назвав умову, за якої про це можна думати.