Залужний знову в Україні. Кого з високих гостей привіз цього разу (фото)

Сторони обговорять подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки

У середу, 5 лютого, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибув до Києва. Його зустрів Валерій Залужний.

Про це повідомив сам Залужний, який є послом України у Великій Британії. На сторінці у Фейсбук він опублікував фото.

"Вітаю Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України", – заявив Залужний.

Колишній головнокомандувач ЗСУ зустрів гостя на пероні вокзалу. Він був одягнений у довге пальто, костюм з краваткою та лакованих черевиках. Залужний досить привітно зустрів Леммі.

Девід Леммі і Валерій Залужний

Посол України подякував Великій Британії за те, що "у ці тяжкі часи вона завжди з нами".

Варто зазначити, що Девід Леммі вже не вперше приїжджає до України після вступу на посаду державного секретаря з питань закордонних справ Великої Британії. У вересні він приїжджав, аби запевнити в продовженні підтримки та обговорити ситуацію в енергетиці. Тоді до України приїхав і держсекретар США Ентоні Блінкен. До того Леммі був у Києві в травні 2024 – у якості тіньового міністра.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україну приїздила президентка Молдови Майа Санду. У день народження Зеленського вони провели спільну пресконференцію у Києві.