Почему Залужный так часто бывает в Киеве: Маркарова объяснила, что он тут делает

Посол объяснила, почему бывшего главнокомандующего ВСУ часто видят на родине

В среду, 5 февраля, в Украину прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Лемми, а встретил его в Киеве посол Валерий Залужный. В сети тем временем обратили внимание на то, что экс-главком часто посещает родную страну, хотя этому есть объяснение.

В частности журналист, экс-нардеп Игорь Мирошниченко отметил, что ни один посол "не был настолько близким к Украине во время работы за границей". Однако прояснить ситуацию поспешила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Кто-то может мне объяснить, зачем посол Украины в Великобритании Валерий Залужный каждый раз прибывающих в Украину высокопоставленных британских гостей лично встречает в Киеве? У него в Британии нет других дел?", — спросил Мирошниченко.

В комментариях к записи Маркарова отметила, что присутствие посла на встрече высоких представителей другой страны является протокольным обязательством. Это, по ее словам, не только является проявлением уважения, но и помогает проще координировать позиции стран, так как посол может лично слышать то, что обсуждалось на дипломатических встречах.

Как сообщалось ранее, Залужный был в Украине не только 5 февраля, но и 16 января, когда в Киев приезжал премьер Британии Кир Стармер.