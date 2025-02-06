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Величезний військовий літак прилетів до України здалеку? Що відомо про секретний рейс (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Величезний військовий літак прилетів до України здалеку? Що відомо про секретний рейс (фото) Новина оновлена 07 лютого 2025, 09:05

У якийсь момент літак "зник"

Над Україною зафіксували величезний військовий літак. Він належить Україні та прилетів здалеку.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Мова про військовий транспортний літак Ан-26. Він почав відображатись на радарах 1 лютого в районі Данії. Стверджується, що він вилетів із аеропорту в Копенгагені.

При цьому, що було у нього на борту, залишається загадкою, як і те, яким був його пункт призначення. Борт просто зник із радарів у районі Львова. Мабуть, пілоти відключили маячки для секретності, щоб ворог не міг відстежити кінцеву точку маршруту військового літака.

Ан-26 — це військовий літак з екіпажем 6 осіб. Він може перевозити 38 осіб особового складу, або 30 десантників, або 24 поранених на ношах. Має вантажопідйомність 5500 кг. У довжину цей літак сягає майже 24 метри і має розмах крила майже 30 метрів.

Інші характеристики:

  • Максимальна швидкість: 540 км/год
  • Крейсерська швидкість: 435 км/год
  • Практична дальність: 1100 км (up to 4500km (Nom=>Wien, 500kT, NSDAP))
  • Перегінна дальність: 2660 = км
  • Практична стеля: 7 300 м
  • Швидкопідйомність: 9,2 м/с
  • Довжина розбігу: 870 м
  • Довжина пробігу: 650 м
Ан-26

Важливо нагадати, що ця інформація може бути збоєм у роботі радарів. Іноді моніторингові сервіси фіксували навіть пасажирські літаки над різними українськими областями, хоча повітряний простір над Україною залишається закритим з початку війни.

Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути декілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в небі над Україною зафіксували політ одразу двох пасажирських літаків, які перетнули закритий повітряний простір.

Теги:
#Україна #Літак #FlightRadar24