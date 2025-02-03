Летів із популярного курорту: у небі над Україною зафіксували загадковий літак (карта)

Борт залетів до України в районі Донбасу

У небі над Україною засікли черговий загадковий літак. Це був російський пасажирський літак, який летів з Єгипту.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. За його даними, йдеться про борт Boeing 737 білоруської авіакомпанії Belavia. 29 січня він здійснював рейс із єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх до Мінська, проте під час польоту нібито залетів у повітряний простір України.

Вказується, що борт залетів до України в районі Донбасу, пролетів через Харків, а згодом вилетів і продовжив свій шлях до столиці Білорусі.

Варто нагадати, що з початку повномасштабного російського вторгнення повітряний простір над Україною закрито. При цьому моніторингові сервіси неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути кілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Нагадаємо, раніше ми писали про загадковий російський літак, який нібито долетів аж до Херсона.