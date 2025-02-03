Летів із популярного курорту: у небі над Україною зафіксували загадковий літак (карта)
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Борт залетів до України в районі Донбасу
У небі над Україною засікли черговий загадковий літак. Це був російський пасажирський літак, який летів з Єгипту.
Про це свідчать дані порталу Flightradar24. За його даними, йдеться про борт Boeing 737 білоруської авіакомпанії Belavia. 29 січня він здійснював рейс із єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх до Мінська, проте під час польоту нібито залетів у повітряний простір України.
Вказується, що борт залетів до України в районі Донбасу, пролетів через Харків, а згодом вилетів і продовжив свій шлях до столиці Білорусі.
Варто нагадати, що з початку повномасштабного російського вторгнення повітряний простір над Україною закрито. При цьому моніторингові сервіси неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими областями.
Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути кілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.
Нагадаємо, раніше ми писали про загадковий російський літак, який нібито долетів аж до Херсона.