Літак із Москви пролетів над Львовом і не тільки? Подробиці загадкового рейсу (фото)

Російський борт нібито пролетів Україну наскрізь

Над Україною міг пролетіти черговий загадковий літак. Це був пасажирський російський літак, який летів із Росії.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. За його даними, йдеться про борт Airbus A330 турецької авіакомпанії Turkish Airlines, який 30 січня виконував рейс Москва-Стамбул. Під час польоту борт нібито пролетів над Україною.

Вказується, що, перебуваючи у повітряному просторі нашої країни, літак пролетів біля Львова та Ужгорода.

Важливо нагадати, що з початку повномасштабного російського вторгнення повітряний простір над Україною залишається закритим. При цьому моніторингові сервіси неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути декілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в небі над Україною зафіксували політ одразу двох пасажирських літаків, які перетнули закритий повітряний простір.