Над Івано-Франківськом та Львовом пролетіли пасажирські літаки? Звідки і куди вони прямували

Повітряний простір України зараз закритий для цивільної авіації

У небі над Україною зафіксували політ одразу двох пасажирських літаків, які перетнули закритий повітряний простір. Цього разу цивільні авіалайнери могли пролетіти над західними областями нашої країни, а саме над Львовом та Івано-Франківськом.

За даними онлайн-сервісу Flightradar24, два літаки фінської авіакомпанії Finnair з'явилися в українському повітряному просторі 4 лютого. Перший літак, що виконував рейс AY132/FIN132, пролетів над Львівською областю. Другий рейс — AY100/FIN100 — зафіксували над Івано-Франківщиною.

Обидва авіалайнери були моделі Airbus A350-941. Перший прямував з Сінгапуру до Гельсінкі, другий здійснював переліт з Гонконгу до фінської столиці.

Варто зазначити, що через російське вторгнення повітряний простір України закритий для цивільної авіації. Всі пасажирські літаки мають облітати територію країни для безпеки.

Поява літаків на радарах над Україною може мати кілька пояснень. Серед них — спотворення координат, технічні проблеми наземних станцій, перешкоди GPS-сигналу або збої в роботі систем моніторингу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що над Україною пролетів загадковий російський літак. Він здійснив політ одразу над рядом українських міст.