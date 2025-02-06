Огромный военный самолет прилетел в Украину издалека? Что известно о секретном рейсе (фото)

В какой-то момент самолет "исчез"

Над Украиной зафиксировали огромный военны самолет. Он принадлежит Украине и прилетел издалека.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Речь о военном транспортном самолете Ан-26. Он начал отображаться на радарах 1 февраля в районе Дании. Утверждается, что он вылетел из аэропорта в Копенгагене.

При этом, что было у него на борту, остается загадкой, как и то каким был его пункт назначения. Борт просто исчез с радаров в районе Львова. Вероятно, пилоты отключили маячки для секретности, чтобы враг не мог отследить конечную точку маршрута военного самолета.

Для справки: Ан-26 — это военный самолет с экипажем 6 человек. Он может перевозить 38 человек личного состава, или 30 десантников, или 24 раненых на носилках. Имеет грузоподъемность 5500 кг. В длину этот самолет достигает почти 24 метров и имеет размах крыла почти 30 метров.

Другие характеристики:

Максимальная скорость: 540 км/ч

Крейсерская скорость: 435 км/ч

Практическая дальность: 1 100 км (up to 4500km (Nom=>Wien, 500kT, NSDAP))

Перегоночная дальность: 2660= км

Практический потолок: 7 300 м

Скороподъёмность: 9,2 м/с

Длина разбега: 870 м

Длина пробега: 650 м

Важно напомнить, что данная информация может быть сбоем в работе радаров. Иногда мониторинговые сервисы фиксировали даже пассажирские самолеты над разными украинскими областями хотя воздушное пространство над Украиной остается закрытым с начала войны.

Причин фиксации самолетов в небе над Украиной может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Напомним, ранее мы писали о том, что в небе над Украиной зафиксировали полет сразу двух пассажирских самолетов, пересекших закрытое воздушное пространство.