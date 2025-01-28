В Україну прилетіли VIP-гості? Над Львовом помітили елітний приватний літак (фото)
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Цю модель активно використовують під час перельотів з України та Європи
У небі над Україною знову зафіксували рух пасажирського літака. Цього разу над Львовом літак приватний літак.
Зафіксувати цивільну авіацію могли 20 січня. Про це свідчать дані порталу Flightradar24.
Рейс N/ACL60 вилетів із міжнародного аеропорту Кишинева о 6:57 (за київським часом). Він нібито перетнув закритий повітряний простір України і долетів до Львова близько 7:50 (за київським часом).
Політ повітряного судна, за даними Flightradar24, міг виглядати так:
Що відомо про літак
Бізнес джет Bombardier Challenger 604 прекрасно підходить для здійснення приватних перельотів, підвищеного комфорту. Цю модель активно використовують під час перельотів з України та Європи. Головною її перевагою є високий рівень комфорту, надійності та безпеки. Літак прекрасно підійде для польоту на відпочинок, бізнес рейсу або групових перельотів.
Бізнес джет Bombardier Challenger 604 сертифікований і має всі відповідні, офіційні документи. Перед кожним польотом, повітряне судно проходить повне обслуговування і підготовку.
Ціни на приватні польоти
Компанія, яка займається орендою бізнес-джетів опублікувала ціни на польоти. Це стосується міжнародних польотів.
Додамо, що повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.
Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.
Раніше "Телеграф" писав, що пасажирські літаки помітили у небі над Одеською областю.