В Україну прилетіли VIP-гості? Над Львовом помітили елітний приватний літак (фото)

Цю модель активно використовують під час перельотів з України та Європи

У небі над Україною знову зафіксували рух пасажирського літака. Цього разу над Львовом літак приватний літак.

Зафіксувати цивільну авіацію могли 20 січня. Про це свідчать дані порталу Flightradar24.

Рейс N/ACL60 вилетів із міжнародного аеропорту Кишинева о 6:57 (за київським часом). Він нібито перетнув закритий повітряний простір України і долетів до Львова близько 7:50 (за київським часом).

Bombardier Challenger 604

Політ повітряного судна, за даними Flightradar24, міг виглядати так:

Що відомо про літак

Бізнес джет Bombardier Challenger 604 прекрасно підходить для здійснення приватних перельотів, підвищеного комфорту. Цю модель активно використовують під час перельотів з України та Європи. Головною її перевагою є високий рівень комфорту, надійності та безпеки. Літак прекрасно підійде для польоту на відпочинок, бізнес рейсу або групових перельотів.

Бізнес джет Bombardier Challenger 604 сертифікований і має всі відповідні, офіційні документи. Перед кожним польотом, повітряне судно проходить повне обслуговування і підготовку.

Ціни на приватні польоти

Компанія, яка займається орендою бізнес-джетів опублікувала ціни на польоти. Це стосується міжнародних польотів.

Додамо, що повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" писав, що пасажирські літаки помітили у небі над Одеською областю.