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Чи існує справедлива мобілізація та чому українці не вірять ТЦК? На гострі питання відповів соціолог

Автор
Артур Гор
Дата публікації
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Автор
facebook.com/Poltavskyi.TCK Новина оновлена 06 лютого 2025, 12:09

Сергій Дембіцький пояснив, які емоції переважають у суспільстві зараз і чи пов'язані вони з втомою від війни

Гучне вбивство військового з ТЦК на Полтавщині стало резонансним тригером, який відчутно збурив суспільство. Військові в соцмережах вимагали більших прав для людей у формі, одночасно гірко іронізуючи над тим, що теза "вірю в ЗСУ" якось непомітно перетворилася на "вірю в ЗСУ… але вже не дуже". Їм опонували інші користувачі, які зазначали, що трагічний випадок з вбитим військовим в тилу – наслідок жорсткої "бусифікації" та хаотичної політики держави в питаннях мобілізації.

То ж якої справедливості направду не вистачає суспільству? Чому у ЗСУ найвищий рейтинг довіри серед українців, а ТЦК – об’єкт хейту? І чи є загроза розпалювання громадянського протистояння на темі мобілізації? На ці та інші питання в інтерв’ю "Телеграфу" відповів доктор соціологічних наук, заступник директора Інституту соціології НАН України Сергій Дембіцький.

"У кожного своя справедливість, але мобілізація несправедлива для всіх"

Пане Сергію, у всіх соціологічних опитуваннях останніх років рівень довіри до ЗСУ завжди найвищий. Водночас ми бачимо дуже багато хейту у бік ТЦК, хоча це частина ЗСУ і вони займаються комплектацією армії. Як пояснити цей парадокс: віримо в ЗСУ, але ТЦК то є "зло"?

– Коли ми говоримо про довіру до ЗСУ, то це думка про людей, які на фронті. Про тих, хто зупинив війну в перші дні – професійна армія. Потім це ті, хто добровільно мобілізувався. Є люди, які не хотіли бути мобілізованими, але їх мобілізували і відправили на фронт. Це люди, з якими ти хочеш відчувати спорідненість, бо сьогодні вони "сіль землі".

Наприклад, у нас в моніторингу є питання про те, які соціальні групи відіграють зараз важливу роль в нашому суспільстві. У 2021 році до топ-5, зокрема, входила мафія, лідери політичних партій та чиновники. Наступного разу ми поставили це питання у 2024 році. Так от, мафія, лідери політичних партій, чиновники вилетіли з цього топу. Залишились підприємці, військові, посилилися позиції робітників, селян та інтелігенції. Хто разом всі ці групи? Це ми, українці. ЗСУ – це наша головна частина.

Я не думаю, що, коли люди говорять про довіру до ЗСУ, вони включають сюди також ТЦК. ТЦК – це, фактично, державний апарат примусу. Без цього не існує жодна держава. Очікувано, що сила, яка тебе до чогось примушує, має менше шансів отримати суспільне схвалення. Люди диференціюють ці моменти.

Тільки лінивий не говорить, що у питаннях мобілізації нам не вистачає справедливості. От розберімося, якої саме справедливості жадає суспільство? Що показують опитування?

– Мій науковий наставник Євген Іванович Головаха (директор Інституту соціології НАН України. — Ред.) у період між двома Майданами сказав, що справедливість не варто і досліджувати, бо люди будуть вказувати саме на несправедливість. Я тоді не міг зрозуміти чому. А тепер розумію. Виходить занадто складне поняття. Давайте поміркуємо.

Є підхід до справедливості меритократичний: хто на що заслуговує, той те і повинен отримати (винагорода, посада, соціальний статус тощо). Тобто треба визначати, хто підлягає мобілізації, неухильно цього дотримуватися, а потім, коли людина потрапила в ЗСУ, визначати відповідно до її знань та умінь, де і як їй служити. І це лише перша концепція справедливості.

Лібертаріанська концепція говорить, що справедливою є індивідуальна свобода. Звісно, без вчинення шкоди іншим. З погляду цієї концепції, ми можемо сказати, що сьогодні мобілізація несправедлива, адже багатьох людей примушують. І ті люди, які пливуть через Тису, ніби як відстоюють свою справедливість. Але ж той, хто добровільно йде на фронт, теж обирає й отримує справедливість.

Третя концепція – утилітарна. Ключовий момент тут – максимізація загального блага. Що його максимізує у суспільстві, те і є справедливим. Навіть якщо це зачіпає чиїсь інтереси. Тобто нормально, коли більшість вирішує проблему за рахунок меншості. В цьому розумінні меншість воює, вона несе найбільші тяготи війни, але за рахунок цього існує суспільство, функціонують інститути. Тобто вони фактично нас витягують, вони нас рятують. З точки зору мобілізованих та їх родин, це не буде виглядати справедливо, але з утилітаристської точки зору, це справедливо для суспільства загалом.

Тому, коли люди починають говорити про справедливість, скоріше за все, більшість з них достатньою мірою не розуміють, про що говорять. Не хочу нікого образити, але не все в нашому житті є простим та інтуїтивно зрозумілим. Наприклад, дуже часто справедливість плутають з куди більш зрозумілим поняттям – рівністю. А це багато в чому інша історія.

В своїх дослідженнях я намагався вивчати справедливість, враховуючи її справжню суть. Спочатку респонденти обирали, до якої концепції вони схиляються, а потім їх запитували, до якої міри конкретно цей принцип реалізований в суспільстві. Якщо ж ми говоримо про мобілізацію, то в рамках одного з проєктів USAID я поставив ці свої питання і побачив, як вони працюють разом з відповідями про мобілізацію. Виявилося, неважливо, яку концепцію справедливості обирає людина. Мобілізацію переважно несправедливою бачили прибічники усіх концепцій.

Чому?

– Тому що справедливість – дуже складна тема і якщо досліджувати її через громадську думку, то ми отримуємо не відповіді про справедливість як таку, а певний емоційний фон. Якщо у суспільстві емоційний фон є негативним, він буде виливатися в те, що у нас мобілізація несправедлива.

"Головна емоція українців – розчарування"

Зрозуміло, що в таких філософських категоріях ніхто не думає, коли каже про справедливу мобілізацію. Тоді що ж насправді стоїть за цим бажанням справедливості? Яка емоція суспільства?

– Я не зустрічав таких досліджень, коли б запитували про емоції щодо мобілізації. Можу зробити припущення. Можливо, дуже сильним почуттям зараз є розчарування. Порівняйте, коли на початку широкомасштабного вторгнення були черги до військкоматів, і зараз, коли мало вже хто приходить. Чому з’явилося це розчарування? Тому що суспільство стрімко змінилося в кращий бік. А якою мірою змінилися на краще ті люди, які відповідають за діяльність критично важливих інституцій, – це питання.

Це розчарування закономірно було очікувати внаслідок довготривалої війни?

– Нещодавно я робив доповідь про волю до спротиву українців в Університеті Джорджа Вашингтона. При підготовці спочатку теж перевірялася гіпотеза, що складнощі війни є ключовим фактором. Але виявилося, що значно важливішим тут є погляди українців на позиції країни у війні. Якщо люди будуть бачити, що позиції країни у війні є сильними, то втома і розчарування не будуть тими станами, які визначають інші оцінки в громадській думці. Розчарування існує не через те, що ми три роки воюємо, а через те, що у нас є конкретні вагомі прорахунки. Пригадаємо 2023 рік. Які були очікування від контрнаступу? Тобто все впирається в результати. Якщо ми будемо бачити, що наша країна стає сильнішою з точки зору ведення військових дій чи бодай спроможною себе ефективно захищати, то будуть покращуватися й настрої у суспільстві.

Українці не самогубці

Поговорімо про елементи громадянського протистояння в суспільстві на фоні мобілізації. Останні події навколо співробітників ТЦК. Суспільство наче як розділилося на два полюси: з однієї сторони військові та всі, хто їх підтримує. Вони закликають навіть розширити права ТЦК. З іншого боку ті, хто наче як і радіє, мовляв, нарешті дали відсіч ТЦК. Це все загрозлива історія?

– Влітку ми ставили питання щодо першочергових причин конфліктів між звичайними людьми в українському суспільстві. Найбільша кількість людей, близько 50%, назвала проблеми та соціальні суперечності процесу мобілізації. Така причина існує, вона створює конфлікти. Але ж конфлікт – це ще не громадянське протистояння.

Головні причини конфліктів в українському суспільстві, за даними дослідження, — політичні. Наприклад, 47% вважали, що конфлікти між українцями створюють політичні й військові рішення української влади. Використання та статус російської мови в Україні – 45%. Нерівність між людьми, яка обумовлена різним соціальним положенням та рівнем доходів – 45%. Тобто превалює політичний контекст.

Також ми ставили додаткові запитання, щоб визначити рівень міжособистісної політико-психічної напруженості. Тобто наскільки ці всі причини соціально-політичного характеру негативно впливають на емоційний стан. Якщо емоційний стан погіршений, то людина напружена і вона готова вступати в конфлікти. Високий рівень напруженості, за дуже приблизними оцінками, був у 12% респондентів. Середній рівень – 15%, низький рівень 45%, відсутня напруженість – 26,7%. Якщо ми будемо говорити, що група ризику – це 12%, то на що вони готові піти? Суперечки в мережі Інтернет? Ну ось вони й створюють масив негативної інформації онлайн. Або в особистих розмовах, коли люди можуть на роботі посваритися чи зі знайомими.

Та я поки не бачу, що це виливається в якісь загрозливі вчинки. Я все ж думаю, що почуття самозбереження і необхідність збереження власної країни не дадуть людям почати тут якісь серйозні розборки під час війни.

Завдяки чому ми маємо цей національний інстинкт самозбереження? Що нас консолідує в цьому випадку і тримає докупи? Країна, держава? Що?

– У нас також було питання про те, що на думку респондента об'єднує людей в українському суспільстві. Ми ставили його у 2021 році та влітку 2024 року. Найбільш часто обирали варіант відповіді – віра в краще майбутнє. У 2021 році це було близько 30%, а у 2024 році — майже 53%.

Ще посилився такий чинник як національна ідея побудови української держави. Вибір цього індикатора зріс з 10% у 2021 році, до 35% у 2024 році. Це популярний термін – "національна ідея", але будемо відвертими, консенсусу в розумінні змісту національної ідеї серед українців немає.

Також респонденти часто вказували патріотичні почуття громадянина України. Цей показник був на рівні 16-17%, а став 38%. Тобто суттєве зростання. Це розуміння важливості власного громадянства, як об'єднуючого чинника, посилилося. Люди зрозуміли – якщо втратимо державу, то втратимо свій звичний спосіб життя. Тобто патріотичний блок найбільше посилився. Це означає, що у суспільства є запит на патріотизм. Ключове питання тут, на мою думку, полягає у тому, чи готові політичні еліти на цей запит відповісти. Не через пропаганду та медіапроєкти, а системними багаторічними діями, що формують стійкі національні цінності та відповідні традиції.

Важливо і те, що наше суспільство є дуже неоднорідним в соціально-політичному значенні. Тому наповнення національної ідеї змістом, а також модель реалізації українського патріотизму для різних соціальних груп, мають бути компромісним універсалістським варіантом, що відкидає будь-які форми дискримінації та вчить доброзичливості українців один до одного. Не впевнений, що ми рухаємося саме в цьому напрямі.

"Молодь не бачить себе на війні й готова до поступок заради миру"

Як пояснити інший парадокс: населення певною мірою толерує ухилянтів і разом з тим каже про кордони 1991 року, несприйняття територіальних поступок ворогу тощо. Як одне з одним корелюється?

– У нас є велика частка людей, які не підлягають мобілізації — старші вікові групи. Відповідно, їм легше не підтримувати територіальні поступки. Хтось воює, йде в контрнаступ, стоїть на смерть, ризикує своїм життям. Тим, хто зі зброєю в руках не йде на штурм, не підлягає мобілізації, легше про це говорити. Відповідно, серед молоді частка прихильників повної перемоги є меншою, адже молодь часто бачить своє життя не на війні, і вона більшою мірою готова поступитися чимось, щоб досягти миру. Тут питання у тому, якою мірою ті, хто підлягає мобілізації, та ті, хто підтримує війну до повної перемоги, перетинаються. В мене цих даних нема.

Коли соціологи проводять опитування щодо мобілізації, ухилянтів, то часто просять людей відповідати не стосовно себе, а стосовно свого оточення. Чому використовується такий прийом? Тому що про себе на такі питання людина не може відповідати відверто?

– Коли людина говорить про себе, то проявляється тенденція давати схвальні відповіді. У нас є розуміння (свідоме або підсвідоме), що є правильним, моральним. І коли людина каже про себе, то у неї з'являється спокуса презентувати себе краще, ніж є насправді. А от коли ми запитуємо про інших, то це вже інша справа. Про інших люди готові поділитися думкою більш відверто. Такі відповіді про "оточення" часто є проєкцією на інших власної позиції, навіть якщо вона, як вважається, не надто схвальна.

Влада звертається до соціологів, наприклад, з вашого інституту, щоб заміряти ставлення людей до тих чи інших своїх рішень? Як це відбувається?

– Ні, вони до нас не звертаються. Хоча ми співпрацюємо з деякими державними інституціями та окремими спеціалістами, які працюють на найвищому державному рівні. Причина відсутності таких звернень полягає в особливості академічних досліджень. Це доволі тривалий процес. Ми проєктуємо дослідження, збираємо дані, ретельно їх аналізуємо та готуємо солідні наукові публікації. Метою останніх є отримання достовірного наукового знання, дотримання наукових стандартів. Затримують нас і бюрократичні вимоги, що висуваються до державних наукових організацій. Їх стає тільки більше.

А владі треба: вчора провели опитування, сьогодні отримали звіт та використали його певним чином. Наприклад, в медіа. А завтра вже треба починати наступне дослідження. Це нормально, але для проведення таких досліджень є бізнес-середовище.

Втім, я впевнений, що влада проводить також і більш ґрунтовні закриті дослідження, відстежує ситуацію в зручному для себе форматі.

Теги:
#Мобілізація #Ухилянт #ТЦК #Бусифікація