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Существует ли справедливая мобилизация и почему украинцы не верят ТЦК? На острые вопросы ответил социолог

Автор
Артур Гор
Дата публикации
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Автор
facebook.com/Poltavskyi.TCK Новость обновлена 06 февраля 2025, 12:09

Сергей Дембицкий объяснил, какие эмоции преобладают в обществе сейчас и связаны ли они с усталостью от войны

Громкое убийство военного из ТЦК на Полтавщине стало резонансным триггером, ощутимо возмутившим общество. Военные требовали в соцсетях больших прав для людей в форме, одновременно горько иронизируя над тем, что тезис "верю в ВСУ" как-то незаметно превратился в "верю в ВСУ… но уже не очень". Им оппонировали другие пользователи, отмечавшие, что трагический случай с убитым военным в тылу – следствие жесткой "бусификации" и хаотической политики государства в вопросах мобилизации.

Так какой же справедливости на самом деле не хватает обществу? Почему у ВСУ самый высокий рейтинг доверия среди украинцев, а ТЦК – объект хейта? И есть ли угроза разжигания гражданского противостояния на теме мобилизации? На эти и другие вопросы в интервью "Телеграфу" ответил доктор социологических наук, заместитель директора Института социологии НАН Украины Сергей Дембицкий.

"У каждого своя справедливость, но мобилизация несправедлива для всех"

Сергей, во всех социологических опросах последних лет уровень доверия к ВСУ всегда самый высокий. В то же время мы видим очень много хейта в отношении ТЦК, хотя это часть ВСУ и они занимаются комплектацией армии. Как объяснить этот парадокс: верим в ВСУ, но ТЦК — это "зло"?

– Когда мы говорим о доверии к ВСУ, то это мнение о людях, которые на фронте. О тех, кто остановил войну в первые дни – профессиональная армия. Затем это те, кто добровольно мобилизовался. Есть люди, которые не хотели быть мобилизованными, но их мобилизовали и отправили на фронт. Это люди, с которыми ты хочешь чувствовать родственность, потому что сегодня они "соль земли".

К примеру, у нас в мониторинге есть вопрос о том, какие социальные группы играют сейчас важную роль в нашем обществе. В 2021 году в топ-5, в частности, входила мафия, лидеры политических партий и чиновники. В следующий раз мы задали этот вопрос в 2024 году. Так вот, мафия, лидеры политических партий, чиновники вылетели из этого топа. Остались предприниматели, военные, усилились позиции рабочих, селян и интеллигенции. Кто вместе все эти группы? Это мы, украинцы. ВСУ – это наша главная часть.

Я не думаю, что, когда люди говорят о доверии к ВСУ, они включают сюда также ТЦК. ТЦК – это фактически государственный аппарат принуждения. Без этого не существует ни одно государство. Ожидаемо, что сила, которая к чему-то принуждает тебя, имеет меньше шансов получить общественное одобрение. Люди дифференцируют эти моменты.

Только ленивый не говорит, что в вопросах мобилизации нам не хватает справедливости. Вот давайте разберемся, какой именно справедливости требует общество? Что показывают опросы?

– Мой научный наставник Евгений Иванович Головаха (директор Института социологии НАН Украины. — Ред. ) в период между двумя Майданами сказал, что справедливость не стоит и исследовать, потому что люди будут указывать именно на несправедливость. Я тогда не мог понять почему. А теперь понимаю. Выходит слишком сложное понятие. Давайте поразмыслим.

Есть подход к справедливости меритократический: кто чего заслуживает, тот то и должен получить (вознаграждение, должность, социальный статус и т.д.). То есть надо определять, кто подлежит мобилизации, неукоснительно это соблюдать, а затем, когда человек попал в ВСУ, определять в соответствии с его знаниями и умениями, где и как ему служить. И это только первая концепция справедливости.

Либертарианская концепция говорит, что справедливой является индивидуальная свобода. Конечно, без причинения вреда другим. С точки зрения этой концепции, мы можем сказать, что сегодня мобилизация несправедлива, ведь многих людей принуждают. И те люди, которые плывут через Тису, как будто отстаивают свою справедливость. Но ведь тот, кто добровольно идет на фронт, тоже выбирает и получает справедливость.

Третья концепция – утилитарная. Ключевой момент здесь – максимизация всеобщего блага. Что его максимизирует в обществе, то и справедливо. Даже если это затрагивает чьи-то интересы. То есть нормально, когда большинство решает проблему за счет меньшинства. В этом смысле меньшинство воюет, оно несет самые большие тяготы войны, но за счет этого существует общество, функционируют институты. То есть они фактически нас вытаскивают, они нас спасают. С точки зрения мобилизованных и их семей, это не будет выглядеть справедливо, но с утилитаристской точки зрения, это справедливо для общества в целом.

Поэтому, когда люди начинают говорить о справедливости, скорее всего, большинство из них в достаточной степени не понимают, о чем говорят. Не хочу никого обидеть, но не все в нашей жизни просто и интуитивно понятно. Например, очень часто справедливость путают с куда более понятным термином – равенством. А это во многом другая история.

В своих исследованиях я пытался изучать справедливость, учитывая ее подлинную сущность. Поначалу респонденты выбирали к какой концепции они склоняются, а потом их спрашивали, до какой степени именно этот принцип реализован в обществе. Если же мы говорим о мобилизации, то в рамках одного из проектов USAID я задал эти свои вопросы и увидел, как они работают вместе с ответами на мобилизацию. Оказалось, неважно, какую концепцию справедливости выбирает человек. Мобилизацию в основном несправедливой видели приверженцы всех концепций.

Почему?

– Потому что справедливость – очень сложная тема и если исследовать ее через общественное мнение, то мы получаем не ответы о справедливости как таковой, а определенный эмоциональный фон. Если в обществе эмоциональный фон отрицательный, он будет выливаться в то, что у нас мобилизация несправедливая.

"Главная эмоция украинцев – разочарование"

Понятно, что в таких философских категориях никто не думает, когда говорит о справедливой мобилизации. Тогда что же действительно стоит за этим желанием справедливости? Какая эмоция общества?

– Я не встречал таких исследований, когда бы спрашивали об эмоциях относительно мобилизации. Могу сделать предположение. Возможно, очень сильным чувством сейчас является разочарование. Сравните, когда в начале широкомасштабного вторжения были очереди в военкоматы, и сейчас, когда мало кто приходит. Почему появилось это разочарование? Потому что общество стремительно изменилось в лучшую сторону. А в какой степени изменились к лучшему люди, отвечающие за деятельность критически важных институтов, – это вопрос.

Это разочарование закономерно было ожидать в результате долговременной войны?

– Недавно я делал доклад о воле к сопротивлению украинцев в Университете Джорджа Вашингтона. При подготовке сначала тоже проверялась гипотеза, что сложности войны являются ключевым фактором. Но оказалось, что гораздо важнее здесь взгляды украинцев на позиции страны в войне. Если люди будут видеть, что позиции страны в войне сильные, то усталость и разочарование не будут теми состояниями, которые определяют другие оценки в общественном мнении. Разочарование существует не потому, что мы три года воюем, а потому, что у нас есть конкретные весомые просчеты. Вспомним 2023 год. Какие были ожидания от контрнаступления? То есть все упирается в результаты. Если мы будем видеть, что наша страна становится сильнее с точки зрения ведения военных действий или хотя бы способна эффективно защищать себя, то будут улучшаться и настроения в обществе.

Украинцы не самоубийцы

Поговорим об элементах гражданского противостояния в обществе на фоне мобилизации. Последние события вокруг сотрудников ТЦК. Общество как бы разделилось на два полюса: с одной стороны военные и все, кто их поддерживает. Они призывают даже расширить права ТЦК. С другой стороны те, кто будто радуется, мол, наконец-то дали отпор ТЦК. Это все угрожающая история?

– Летом мы задавали вопрос по поводу первоочередных причин конфликтов между обычными людьми в украинском обществе. Наибольшее количество людей, около 50%, назвали проблемы и социальные противоречия процесса мобилизации. Такая причина существует, она создает конфликты. Но ведь конфликт – это еще не гражданское противостояние.

Главные причины конфликтов в украинском обществе, по данным исследования, политические. К примеру, 47% считали, что конфликты между украинцами создают политические и военные решения украинской власти. Использование и статус русского языка – 45%. Неравенство между людьми, обусловленное разным социальным положением и уровнем доходов – 45%. То есть превалирует политический контекст.

Также мы задавали дополнительные вопросы, чтобы определить уровень межличностной политико-психической напряженности. То есть насколько все эти причины социально-политического характера негативно влияют на эмоциональное состояние. Если эмоциональное состояние ухудшено, то человек напряжен и готов вступать в конфликты. Высокий уровень напряженности, по очень приблизительным оценкам, был у 12% респондентов. Средний уровень – 15%, низкий уровень – 45%, отсутствует напряженность – 26,7%. Если мы будем говорить, что группа риска – 12%, то на что они готовы пойти? Споры в сети Интернет? Ну вот они и создают массив отрицательной информации онлайн. Или в личных разговорах, когда люди могут на работе поругаться или со знакомыми.

Но я пока не вижу, что это выливается в какие-то угрожающие поступки. Я все же думаю, что чувство самосохранения и необходимость сохранения своей страны не дадут людям начать тут какие-нибудь серьезные разборки во время войны.

Благодаря чему мы имеем этот национальный инстинкт самосохранения? Что нас консолидирует в этом случае и удерживает вместе? Страна, государство? Что?

– У нас также был вопрос о том, что, по мнению респондента, объединяет людей в украинском обществе. Мы задавали его в 2021 году и летом 2024 года. Наиболее часто выбирали вариант ответа – вера в лучшее будущее. В 2021 году это было около 30%, а в 2024 году – почти 53%.

Еще усилился такой фактор, как национальная идея построения украинского государства. Выбор этого индикатора вырос с 10% в 2021 году до 35% в 2024 году. Это популярный термин – "национальная идея", но будем откровенны, консенсуса в понимании содержания национальной идеи среди украинцев нет.

Также респонденты часто указывали на патриотические чувства гражданина Украины. Этот показатель был на уровне 16–17%, а стал 38%. То есть существенный рост. Это понимание важности собственного гражданства как объединяющего фактора усилилось. Люди поняли – если потеряем государство, то потеряем свой привычный образ жизни. То есть патриотический блок больше всего усилился. Это означает, что у общества есть запрос на патриотизм. Ключевой вопрос здесь, на мой взгляд, состоит в том, готовы ли политические элиты на этот запрос ответить. Не через пропаганду и медиапроекты, а системными многолетними действиями, которые формируют устойчивые национальные ценности и соответствующие традиции.

Важно и то, что наше общество очень неоднородно в социально-политическом значении. Поэтому наполнение национальной идеи содержанием, а также модель реализации украинского патриотизма для разных социальных групп должны быть компромиссным универсалистским вариантом, который отвергает любые формы дискриминации и учит доброжелательности украинцев друг к другу. Не уверен, что мы движемся именно в этом направлении.

"Молодежь не видит себя на войне и готова к уступкам ради мира"

Как объяснить другой парадокс: население в определенной степени терпит уклонистов и вместе с тем говорит о границах 1991 года, неприятии территориальных уступок врагу и тому подобном. Как одно с другим коррелируется?

– У нас есть большая часть людей, которые не подлежат мобилизации – старшие возрастные группы. Соответственно, им легче не поддерживать территориальные уступки. Кто-то воюет, идет в контрнаступление, стоит насмерть, рискует своей жизнью. Тем, кто с оружием в руках не идет на штурм, не подлежит мобилизации, легче об этом говорить. Соответственно, среди молодежи доля сторонников полной победы меньше, ведь молодежь часто видит свою жизнь не на войне, и она в большей степени готова уступить что-то, чтобы достичь мира. Здесь вопрос о том, в какой степени те, кто подлежит мобилизации, и те, кто поддерживает войну до полной победы, пересекаются. У меня этих данных нет.

Когда социологи проводят опрос о мобилизации, уклонистах, то часто просят людей отвечать не по отношению к себе, а относительно своего окружения. Почему используется такой прием? Потому что о себе на такие вопросы человек не может отвечать откровенно?

– Когда человек говорит о себе, проявляется тенденция давать одобрительные ответы. У нас есть понимание (сознательное или подсознательное), что правильно, морально. И когда человек говорит о себе, то у него появляется соблазн презентовать себя лучше, чем есть на самом деле. А вот когда мы спрашиваем о других, это уже другое дело. О других люди готовы поделиться мыслями более откровенно. Такие ответы об окружающих часто являются проекцией на других собственной позиции, даже если она, как считается, не слишком одобрительная.

Власть обращается к социологам, например, из вашего института, чтобы замерить отношение людей к тем или иным своим решениям? Как это происходит?

– Нет, они к нам не обращаются. Хотя мы сотрудничаем с некоторыми государственными институтами и отдельными специалистами, работающими на высшем государственном уровне. Причина отсутствия таких обращений состоит в особенности академических исследований. Это достаточно длительный процесс. Мы проектируем исследования, собираем данные, тщательно анализируем и готовим солидные научные публикации. Целью последних является получение достоверных научных знаний, соблюдение научных стандартов. Задерживают нас и бюрократические требования, предъявляемые к государственным научным организациям. Их становится только больше.

А власти нужно: вчера провели опрос, сегодня получили отчет и использовали его определенным образом. К примеру, в медиа. А завтра уже нужно начинать следующее исследование. Это нормально, но для проведения таких исследований есть бизнес-среда.

Впрочем, я уверен, что власть проводит также более основательные закрытые исследования, отслеживает ситуацию в удобном для себя формате.

Теги:
#Мобилизация #Уклонист #ТЦК #Бусификация