Украинцам предлагают схему с бесплатной растаможкой авто для военных. Почему это так не работает

Ни себе, ни жене так автомобиль купить нельзя

Бизнес по продаже автомобилей из-за границы начал предлагать военным "выгодные предложения" для себя и их семей. Женам бойцов предлагают ввезти в Украину авто для личного пользования и бесплатно его растаможить. Но, к сожалению, это так не работает.

На самом деле, в такой ситуации использовать такие автомобили для собственных нужд запрещено. "Телеграф" более подробно разбирается в ситуации и оценивает последствия.

О каком выгодном предложении речь

На днях украинский блоггер, пользователь сети Х под ником anygoodloot распространил пост, где предупредил о рекламе в Instagram, которая вводит клиентов в заблуждение.

На видео девушка приходит в салон и представляется женой военного и просит найти для супругов общую машину. Именно не пикап для воинской части мужа, а транспортное средство для личного пользования с небольшим пробегом. Менеджер по продажам описывает ей всевозможные бонусы, такие как бесплатная растаможка для военных и персональная скидка в 50% на услуги.

Однако здесь подвох — сейчас военный или ветеран, или его жена, не может ввезти себе авто из-за границы с нулевым растаможиванием.

"Когда норма о бесплатной растаможке кажется людям справедливой, они не ожидают подвоха от государства. Но подвох есть. Бесплатно растаможить автомобиль для пользования своей семьей невозможно. Это военный автомобиль для выполнения задач во время военного положения", — предупредил пользователь.

Что об этом говорит закон. Подробности

По состоянию на сегодняшний день воспользоваться правом на нулевое растаможивание могут только военные и волонтеры (при наличии соответствующего обращения от военнослужащих или конкретной воинской части).

Важно, что при пересечении границы автомобиль, передающийся военным частям, считается не транспортным средством, а гуманитарной помощью. Использовать их для собственных нужд запрещено. Военные и волонтеры должны предоставить подтверждение, что ввезенный транспорт действительно используется для оборонных нужд.

Подтверждением этого может быть письмо от общественной или благотворительной организации, адресованное руководителям ОВА и Государственной таможенной службы в области, через которую будут ввозить авто.

Военная часть должна обратиться с официальным письмом-запросом о потребности в автомобиле. Только после этого необходимо начинать процесс покупки, доставки и передачи автомобилей военным.

Важно: покупателем по документам должна выступать украинская общественная организация или благотворительный фонд. Для пересечения границы необходимо будет подготовить специальную декларацию по вывозу гуманитарной помощи с территории Евросоюза и получить ID-номер.

Далее автомобили должны быть обязательно переданы в соответствующие части ВСУ или конкретному военному.

То есть для участников боевых действий и других категорий граждан льгот на растаможку пока нет.

Ввозная пошлина на автомобили составляет 10% от их стоимости. Важно, что для электромобилей пошлина не взимается. Кроме того, начисляется НДС в размере 20% от общей стоимости автомобиля, пошлины и акцизного сбора.

Что будет, если зарегистрировать авто на себя

Военнослужащие могут зарегистрировать на свое имя транспортные средства, полученные как гуманитарная помощь. Но для использования в защите государства.

Эта возможность действует в течение военного положения и 3 месяца после его завершения. Военный должен подать в СЦ МВД в течение 10 дней с момента подписания акта приема-передачи следующие документы:

Заявление.

Документ, удостоверяющий личность.

Документ о прохождении военной службы.

Акт приема-передачи транспортного средства.

Распечатанная электронная декларация.

В акте приема-передачи можно указать до 5 военных, имеющих право управлять автомобилем и перерегистрировать его на себя. Далее военный информирует свою часть о получении и регистрации транспортного средства.

И здесь самая большая опасность: в случаях, таких как уничтожение транспортного средства, смерть военнослужащего, приостановление военной службы или отказ от транспорта в пользу другого временный учет транспортного средства может быть прекращен.

Далее временный государственный учет можно восстановить по заявлению одного из военнослужащих, указанных в акте приема-передачи. Если данные о военных, имеющих приоритетное право на учет, отсутствуют, СЦ сообщает подразделение, где военнослужащий проходил службу, о необходимости ведомственной регистрации транспортного средства.

То есть, дальше автомобиль передадут не наследникам военного, а именно подразделения. Ибо именно таковой указывалась цель при пересечении границы.

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