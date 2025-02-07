Українця визнали придатним до служби після заміни військового квитка: у справу втрутився в суд

Громадянин був "обмежено придатним" до військової служби

В Одесі чоловік подав до суду на територіальний центр комплектування (ТЦК) через зміну даних у його військовому квитку. Проте суд став на сторону ТЦК та відмовив у задоволенні позову.

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень. Виявилося, що за старим військовим квитком чоловіка, він був непридатним до служби у мирний час та обмежено придатним у воєнний, проте після видачі нового документа цієї відмітки вже не було.

Позивач стверджував, що дії ТЦК були неправомірними. У відповідь представники центру комплектування заявили, що чоловік не надав жодних медичних довідок , які б підтвердили його стан здоров’я. Це й стало підставою для видачі нового військового квитка, де він зазначений як повністю придатний до служби.

Суд не знайшов підстав для визнання дій ТЦК протиправними . Позов чоловіка був відхилений, а його статус як придатного до служби підтверджено.

Рішення суду

Нагадуємо, що на Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від постановки на військовий облік. Громадянин мав стати на облік протягом семи днів після реєстрації нового місця проживання.

У ході засідання встановлено, що обвинувачений у березні 2022 року змінив місце проживання, не ставши на військовий облік, як цього вимагає закон. У грудні 2024 року він отримав офіційне попередження з вимогою з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК), проте проігнорував його без поважних причин.

Суд кваліфікував його дії як ухилення від військового обліку за статтею 337 Кримінального кодексу України. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Чоловік отримав покарання у вигляді штрафу у розмірі 5100 гривень.

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