Визнали придатним попри медичну довідку. Українець зміг оскаржити висновок ВЛК до суду — як він це зробив

Юристи назвали найпоширеніші підстави для оскарження рішення

Після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) дають висновок про придатність військовозобов'язаного. Якщо громадянин не погоджується з рішенням комісії, він може оскаржити його.

Юристи поділилися успішним прикладом оскарження рішення ВЛК. Вони розповіли, що до них звернувся військовозобов'язаний, якого не ознайомили з висновком медкомісії.

Попри наявність медичних документів, які підтверджували його захворювання, чоловіка визнали придатним до військової служби.

Юристи пояснили, що подібні ситуації зараз непоодинокі. Часто військовозобов’язаним не видають копію висновку ВЛК, що ускладнює процес оскарження.

Як діяти у разі незгоди з висновком ВЛК

Юристи пояснили на прикладі, що робити, щоб оскаржити рішення ВЛК:

Отримати копію висновку ВЛК. Якщо документ не видали, адвокат може направити запит до ТЦК для його отримання.

Якщо документ не видали, адвокат може направити запит до ТЦК для його отримання. Підготувати скаргу. У заяві потрібно детально описати порушення та обґрунтувати свою незгоду.

У заяві потрібно детально описати порушення та обґрунтувати свою незгоду. Додати медичну документацію. До скарги додаються виписки, результати обстежень та інші документи, що підтверджують стан здоров’я.

Куди звертатися

Юристи пояснили, що звертатися потрібно до комісії вищого рівня. Наприклад, висновки районної ВЛК можна оскаржити в обласній чи регіональній ВЛК. Висновки обласних і регіональних комісій підлягають розгляду Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Якщо оскарження у ВЛК вищого рівня не дало результату, висновки будь-якого рівня можна оскаржити в адміністративному суді.

Найпоширеніші порушення при роботі ВЛК

Юристи розповіли, що найчастіше на практиці трапляються наступні порушення, через які виникає потреба в оскарженні висновку ВЛК:

неповне або поверхове обстеження, що триває лише кілька годин замість кількох днів;

ігнорування медичних документів чи висновків інших медичних закладів;

невиконання обов’язкових аналізів та досліджень;

відмова у видачі копії висновку ВЛК.

Юристи радять спочатку використовувати досудові способи оскарження. Лише в разі їх неефективності варто звертатися до суду.

Раніше "Телеграф" писав, як часто українці повинні проходити ВЛК. Медогляд військовозобов’язаних проводиться за рішенням керівництва ТЦК.