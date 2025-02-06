Вимагав від пацієнта з біполярним розладом хабар. Який вирок суд виніс лікарю у Дніпрі

Госпіталізація в обмін на гроші

У Дніпрі в.о. завідувача психіатричного відділення вимагав від хворого з біполярним розладом хабар на суму 500 доларів. Наразі суд визнав лікаря винним і призначив йому покарання.

Про це йдеться в ухвалі, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень. Зазначається, що інцидент стався ще у серпні 2024 року.

За даними суду, виконувач обов`язків завідувача відділення №16 Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психічної допомоги захотів отримати неправомірну вигоду з пацієнта. Наприкінці серпня майбутній пацієнт звернувся до лікаря з приводу госпіталізації для підтвердження діагнозу "F31.5 Біполярний афективний розлад, поточний епізод тяжкої депресії з психотичними симптомами".

Але в.о. завідувача наголосив, що за безперешкодну госпіталізацію та подальше лікування, а також отримання документів, які підтверджують об`єктивний діагноз, необхідно надати лікарю 500 доларів. Через кілька днів пацієнт так і зробив. Ба більше під час госпіталізації він надав документ, який раніше підтверджував у нього наявність біполярного розладу.

"Відповідно до укладеної угоди про визнання винуватості від 21.01.2025 року, сторони узгодили призначення покарання по ч. 1 ст. 368 КК України у вигляді штрафу у розмірі півтори тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25 500,00 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 1 рік, без застосування спеціальної конфіскації", — йдеться в ухвалі суду.

Зауважимо, що враховуючи курс долара на серпень 2024 року, тоді пацієнт заплатив лікарю приблизно 21 тисячу грн хабаря.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за неправильні показники лічильника українка отримала штраф у 9 тисяч.