Для ТЦК розроблять правила, які допоможуть "не збурювати суспільство"

Просуванням цієї ініціативи зайнялися всерйоз

На тлі вибухів у приміщеннях ТЦК у різних містах України було вирішено розробити для військовослужбовців ТЦК спеціальне зведення правил, яке допоможе їм налагодити правильну комунікацію з військовозобов’язаними. Це має запобігти порушенням прав людини і перестати "збурювати суспільство".

Зайнятися розробкою та впровадженням правил планують уже у лютому поточного року. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в інтерв’ю Нromadske.

На даний момент ведеться розробка спеціальних чітких правил і норм, яких повинні дотримуватись військовослужбовці ТЦК під час спілкування з військовозобов’язаними.

"І це також має бути обов'язковим для всіх. Воно буде доведено, над цим будуть працювати, люди будуть думати, як себе поводити, як здійснювати свою роботу так, щоб не порушувати прав людини й не збурювати суспільство. Бо це одна з тих чутливих точок, на яку ворог тисне й максимально цим користується", — наголосив Саранцев.

За його словами, зараз у роботі співробітників ТЦК і СП дійсно є негативні явища, які потребують негайного втручання.

"Тому зараз триває робота щодо покращення надання послуг військовослужбовцями ТЦК і СП. І щодо налагодження цього діалогу між військовими та суспільством. Триває роз'яснювальна робота щодо поведінки військовослужбовців, які залучаються до груп оповіщення", — резюмував Саранцев.

Нагадаємо, на початку широкомасштабного вторгнення РФ українці стояли в чергах до військкоматів, а зараз уже мало хто приходить до ТЦК по мобілізації, тому що у громадян з’явилося розчарування в представниках влади, які відповідають за діяльність критично важливих інститутів.

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