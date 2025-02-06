"Втома" від війни – не головне. Чому українці не стоять у чергах до ТЦК на мобілізацію

Успіхи ЗСУ на полі бою можуть поліпшити настрої у суспільстві

На початку широкомасштабного вторгнення РФ українці стояли в чергах до військкоматів, а зараз вже мало хто приходить у ТЦК по мобілізації, тому що у громадян з’явилося розчарування у представниках влади, які відповідають за діяльність критично важливих інституцій.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів доктор соціологічних наук, заступник директора Інституту соціології НАН України Сергій Дембіцький. Він пояснив, чи пов’язане розчарування з великою тривалістю війни

– Нещодавно я робив доповідь про волю до спротиву українців в Університеті Джорджа Вашінгтона. При підготовці спочатку теж перевіряли гіпотезу, що складнощі війни є ключовим фактором. Але виявилося, що значно важливішим тут є погляди українців на позиції країни у війні, — каже соціолог.

За його словами, якщо українці будуть бачити, що позиції країни у війні є сильними, то втома і розчарування не будуть визначальними в оцінці громадської думки.

— Розчарування існує не через те, що ми три роки воюємо, а через те, що у нас є конкретні вагомі прорахунки. Пригадаємо 2023 рік. Які були очікування від контрнаступу? Тобто все впирається в результати. Якщо ми будемо бачити, що Україна стає сильнішою з точки зору ведення військових дій чи бодай спроможною себе ефективно захищати, то будуть покращуватися й настрої у суспільстві, — підсумував Сергій Дембіцький.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" парадокс, чому українці вірять ЗСУ, але ТЦК сприймають як "зло".