Діти з дитячого будинку на Львівщині скаржаться на насильство з боку поліцейського

Їхні слова перевірять

У Львівській області поліція проводить службове розслідування через ймовірне насилля поліцейського щодо вихованця дитячого будинку міста Буськ. На час проведення розслідування поліцейський, про якого згадувалось у публікації, відсторонений від виконання службових обов’язків.

Про це повідомила поліція Львівської області. "Буськ онлайн" раніше опублікував свідчення дітей, що в дитячому будинку поліціянт, на ім'я Андрій, з жетоном номер 0183364 застосував фізичне насилля до хлопця на ім'я Михайло, щоб примусити його взяти на себе вину за начебто крадіжку. Там опублікували скріни листування з вихованцями дитячого будинку "Добре серце" (с.Новий Милятин),

Діти показали спину Михайла з синцем. Вони додали, що разом з ним була полісменка, на ім'я Мар'яна. Крім Михайла, кажуть діти, поліцейський нібито бив ще двох дітей.

Як розповідав "Телеграф", в жовтні минулого року в одному з дитячих будинків-інтернатів у Закарпатській області виявили випадки порушення прав вихованців. Зокрема, мова йде про трудову експлуатацію, побиття та вимагання особистих коштів.