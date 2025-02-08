Дети из детского дома во Львовской области жалуются на насилие со стороны полицейского

Их слова проверят

Во Львовской области полиция проводит служебное расследование по причине вероятного насилия полицейского в отношении воспитанника детского дома города Буск. На время проведения расследования полицейский, о котором упоминалось в публикации, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщила полиция Львовской области. "Буск онлайн" ранее опубликовал показания детей, что в детском доме полицейский, по имени Андрей, с жетоном номер 0183364 применил физическое насилие к мальчику по имени Михаил, чтобы заставить его взять на себя вину за якобы воровство. Там опубликовали скрины переписки с воспитанниками детского дома "Доброе сердце" (с.Новый Милятин),

Дети показали спину Михаила с синяком. Они добавили, что вместе с ним была полисменка, по имени Марьяна. Кроме Михаила, говорят дети, полицейский якобы бил еще двоих детей.

Как рассказывал "Телеграф", в октябре прошлого года в одном из детских домов-интернатов в Закарпатской области выявили случаи нарушения прав воспитанников. В частности, речь идет о трудовой эксплуатации, избиении и вымогательстве личных средств.