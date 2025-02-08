"Сестри" возз’єдналися. Фото зустрічі Тимошенко та Герман насмішило українців

Частина українців обурилася цими фотографіями

Народний депутат лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко зустрілася у США з Ганною Герман, екссекретарем Віктора Януковича і колишнім нардепом, але від "Партії регіонів". Це сталося після інавгурації Дональда Трампа.

Відповідне фото опублікував український блогер Леонід Швець. Обидві представниці української політики зустрілися на Національному молитовному сніданку у Капітолії, де були присутні й інші члени української делегації.

На кадрах видно, що жінки мирно розмовляють. Однак багатьох в Україні здивував не стільки сама зустріч, а те, що Герман, яка була соратницею Януковича, зустрічається з Тимошенко, яка у 2011 році опинилася за ґратами та вийшла із ув’язнення на початку 2014 року. Тоді президентом України був Віктор Янукович.

У соцмережах українці почали активно висловлювати своє обурення.

"Мумії повертаються?", "Яке примирення? Ви не бачили, як на ток-шоу опоненти лаються, а у перерві на рекламу мило спілкуються", "Вибори наближаються", "Соратниця Януковича не заслужила отримати по морді, як її бос?", — такі і не тільки коментарі зустрічалися у Facebook.

Це не перший випадок, коли Тимошенко та Герман мирно зустрічалися у Вашингтоні. Щось подібне сталося у 2016 році: тоді народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Березенко писав у Facebook, що Герман та Тимошенко "поводилися як сестри".

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